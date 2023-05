Pergolini confirmó lo que todos pensban de Jey Mammón: "De ahí"

El dueño de la emisora le contestó a Estefi Berardi. La panelista de LAM había asegurado que el empresario estaba interesado a sumar al humorista a su radio.

Jey Mammòn aún debe aclarar su relación laboral con Telefe tras ser "suspendido momentáneamente" por la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. El humorista dejó La Peña de Morfi y luego de un viaje por España regresó al país y dio entender que muy pronto volverá a la televisión. Aunque no hay nada cerrado, los rumores son mucho y Mario Pergolini trató el tema en su programa de radio y hasta "coqueteó" con la posibilidad de incorporarlo a Vorterix.

"Hay que volver de a poco, no quiere tele. Está bien para volver, un golpe así de efecto. Nos la jugamos todos, es la última jugada", dijo la semana pasada durante su programa Maldición, va a ser un día hermoso. "Quiero una foto como la de (Fernán) Quirós con todos los del Pro. Lo quiero a Jey Mammon en el medio y todos nosotros atrás", agregó el dueño de la emisora.





Tras sus dichos, varios portales replicaron lo sucedido y Estefi Berardi se animó a confirmarlo en las redes. "Pergolini lo quiere a Jey Mammón en su radio", escribió la panelista de LAM en Twitter. El hecho cobró tanta trascendencia que conductor decidió aclarar la situación y le contestó directamente a Berardi.

"Desmentimos. Me voy a ir de ahí. Era una chanza Estefi", bromeó Pergolini, confirmando que sólo se trataba de una ironía. "No va a ver esto", le dijo su compañero y el empresario reiteró: "No bueno, pero la podemos arrobar". "Gracias Estefi, con cariño eh", cerró Mario con ironía. El video del fragmento fue reproducido en Mañanìsma y despertó risas en los compañeros de Estefi.

Estefi Berardi le contestó a Mario Pergolini

“Era una joda, está bien. Es súper irónico para hablar, se nota que es joda, pero al principio no", sostuvo Berardi al ver el clip de Maldición, va a ser un día hermoso. "El comentario del principio es ‘vuelve Jey, lo bancamos, me gusta’, y después empezaron a joder. Pero se ve que lo banca”, sostuvo la panelista de Carmen Barbieri sin querer dar el brazo a torcer, luego de haber mal interpretado la broma.

“Pero vos qué... ¿por qué creías que lo iba a contratar?”, le consultó su colega Pampito y ella afirmó: “Él lo dijo”. “Pero es un chiste”, le dijo Pampito y Estefi retrucó: “Bueno... se desmintó él mismo avisando que era un chiste, pero decir lo dijo, hubo gente que pudo haber pensado que lo dice en serio, pero no solo por mí, sino por los miles de sus oyentes que me lo han mandado”.

“Igualmente, un poquito de verdad hay, lo banca, él eso lo dice, lo dijo al principio también, antes de arrancar con los chistes y eso", reiteró. Y luego calificó la actitud del dueño de Vorterix de mal gusto: "Igual no está bueno tampoco el chiste, joder con el laburo de alguien, no sé, un tipo que está quebrado, que no la está pasando bien, le creas o no le creas, lo quieras o no lo quieras allá, sacando eso, no sé si está bueno".

“Estuvo divertido, me divirtió que se hizo el que no sabía quién era. Entró a mi Twitter, lo hizo en vivo, y estaba el video donde yo puse ‘Mario Pergolini dijo esto de Jey Mamón’. Como que la info estaba bien, porque lo había dicho, entonces después aclaró que era una joda, listo. Igual estuvo divertido. Se hizo el que no sabía quién era y antes le mandó un besito a Carmen, como que sabía. Como que sabía perfectamente. Él para mí dice que es chiste depende, cuando le conviene”, concluyó.