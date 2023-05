Mientras debate con Telefe, Jey Mammón volvió a Instagram: la reacción de los famosos

Jey Mammón reapareció en las redes sociales y subió una particular foto en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje del conductor en medio de la incertidumbre por su futuro laboral con Telefe.

Luego de mucho tiempo, Jey Mammón reapareció en las redes sociales. El conductor de TV, quien quedó suspendido de La Peña de Morfi debido a la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, volvió a publicar una foto en las redes sociales y dejó un particular mensaje.

En medio del pleno debate que mantiene con las autoridades de Telefe, donde busca la forma de que lo aprueben para que vuelva a conducir en el canal, Mammón publicó una foto en la que se mostró junto a su familia festejando el cumpleaños de su madre.

"Festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia", expresó el presentador de 46 años. Asimismo, Jey hizo referencia al Día de la Madre, celebración que tuvo lugar en algunos países de Sudamérica: "También hoy es el día de la madre en Uruguay Chile Perú Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Los quiero".

Como consecuencia de su primera publicación de Instagram, diversos famosos reaccionaron a la foto y le enviaron buenos deseos. Entre los que resaltaron figuraron Florencia Peña, Luciana Salazar, Julieta Ortega y Oscar Mediavilla, entre otro y otras.

Varios famosos reaccionaron a la foto de Jey Mammón en Instagram

Jey Mammón publicó una foto en Instagram y varios famosos reaccionaron.

Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la reaparición de Jey Mammón

Luego de que Jey Mammón anunció que le hará juicio a todos los medios de comunicación que lo "trataron de culpable" tras la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven utilizó sus redes sociales y compartió un video junto a sus amigos en donde explicó por qué no había hablado sobre el tema anteriormente. "¿Por qué no digo nada? Acá me ven", empezó por decir el patinador. Luego expresó en este mismo clip: "Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad". De este modo, Lucas dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y prefiere dejar todo en manos de la Justicia.

Cabe destacar que las declaraciones sobre las acciones legales que va a tomar, las dijo Jey Mammón en diálogo con A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV. "No tengo más nada para decir, estamos frente a una falsa denuncia. Entonces vuelvo a lo mismo: quienes hayan mentido, quienes se hayan subido a la mentira, quienes se hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial", aseguró Mammón.