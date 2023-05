Jey Mammón confirmó el canal para su vuelta a la TV: "Vengo de charlar con las autoridades"

El polémico animador volvió a lanzar declaraciones sobre su futuro y lanzó un importante anuncio.

Jey Mammón volvió a aparecer en la agenda mediática al revelar que sucederá en su futuro en la televisión. "La tele es mi lugar de laburo", sentenció el polémico animador en una entrevista en la que anunció el canal que lo tendría como figura.

En un móvil del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón habló de su futuro en los medios tras el impacto social que tuvo la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, declarada prescripta por la Justicia, y anunció: "Seguramente voy a volver a la pantalla de Telefe y a la televisión. Porque, además, la tele es mi lugar de laburo. La tele, el teatro, la radio. Pero seguramente vuelva. Seguro".

"En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión. Sino en contrarrestar una denuncia falsa, y contrarrestar a todas las personas que se hayan subido a esa mentira en la Justicia", agregó.

Sobre su posible vuelta a La Peña de Morfi, ciclo heredado por el fallecido Gerardo Rozín, Jey se mostró muy convencido al indicar: "Vengo de charlar con las autoridades del canal. Y fue una muy buena conversación. Tengo contrato con el canal hasta fin de año".

Sobre la decisión del "canal de la familia" de apartarlo del programa de los fines de semana, Mammón aseguró: "Respecto a Telefe no estoy pensando en nada que tenga que ver con lo legal". Por último, el animador indicó cuál será su paso a seguir en la Justicia y señaló: "Vamos a demostrar que hubo una relación consentida, con una persona que no tenía 14 años, y que no hubo violación".

Los motivos por los que La Sole rechazó reemplazar a Jey Mammón

El problema por el que la hermana mayor de Natalia Pastorutti no será parte de La Peña de Morfi, según el diario La Pavada, se debe al lugar que escogió para vivir cuando nacieron sus hijas: Arequito. La celebridad de la música vivió algunos años en Buenos Aires en su etapa de juventud, dada la cargada agenda laboral que tenía, pero después del nacimiento de su primera hija (Antonia) en 2010, decidió radicarse en su pueblo natal para que las niñas pudieran crecer con la misma tranquilidad con la que lo hizo ella.

Pastorutti siempre aseguró que vivir en el pueblo ubicado en el sur de Santa Fe, de 7 mil habitantes, nunca fue un obstáculo en relación a sus ambiciones profesionales, por lo que podría entenderse que la propuesta de Telefe no es algo que terminaría de convencer a la cantante. Sobre todo teniendo en cuenta que La Sole ya fue parte de otros importantes ciclos de la señal de ViacomCBS, como La Voz Argentina.