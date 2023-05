Chau Jey Mammón: Telefe y un giro inesperado para el regreso del conductor

Giro inesperado en el regreso de Jey Mammón a Telefe. Qué pasó con el exconductor de La Peña de Morfi.

Jey Mammón dijo hace pocos días que habló con las autoridades de Telefe para regresar a la televisión. Sin embargo, en las últimas horas se dio un giro inesperado en la vida del conductor que fue denunciado por abuso por parte de Lucas Benvenuto (causa que prescribió en la Justicia durante el año 2021).

De acuerdo a lo expresado por Estefi Berardi en LAM, Jey Mammón regresaría a los medios pero lejos de Telefe. La razón está directamente relacionada a la intención de un famoso empresario por sumarlo a su importante medio de comunicación (que no es un canal de televisión).

“Pergolini lo quiere a Jey Mammón en su radio”, expresó la periodista, respaldada por los dichos de Mario Pergolini en su programa de Vorterix. “Hay que volver de a poco, no quiere tele. Está bien para volver, un golpe así de efecto. Nos la jugamos todos, es la última jugada. Quiero una foto como Quiros con todos los del PRO. Lo quiero a Jey Mammón en el medio y todos nosotros atrás”, lanzó el dueño del medio, del cual no logró revelarse si habló con ironía o efectivamente lo dijo en serio.

La palabra de Mario Pergolini generó opiniones divididas ya que no todos están de acuerdo con que Jey Mammón tenga la chance de sumarse a Vorterix. Por el momento, y oficialmente, no hay nada confirmado y hasta ahora el exconductor de La Peña de Morfi sigue alejado de los medios y recluído en su hogar.

Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la reaparición de Jey Mammón

Jey Mammón anunció que le empezará juicio a todos los medios de comunicación que lo "trataron de culpable" tras la denuncia de Lucas Benvenuto (que prescribió en la Justicia en el año 2021). Ante esta declaración, muchos esperaban la reacción del joven denunciante y, al cabo de unas semanas, decidió hablar al respecto.

A través de sus redes sociales, Benvenuto compartió un video junto a sus amigos en donde explicó por qué no había hablado sobre el tema anteriormente. "¿Por qué no digo nada? Acá me ven", empezó por decir el patinador. Luego, expresó en este mismo clip: "Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad". De este modo, Lucas dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y prefiere dejar todo en manos de la Justicia.