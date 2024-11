¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

La clasificación y regreso a la Copa Libertadores 2025 se volvió una prioridad para Boca, que tras la derrota ante Vélez en la semifinal de la Copa Argentina. El equipo de Fernando Gago necesita definir su futuro continental y tiene varias alternativas para lograrlo, aunque ninguna está asegurada por el momento.

El presente del Xeneize en la tabla anual no es el ideal para sus aspiraciones coperas ya que todavía no está en puestos de clasificación directa, pero todavía mantiene muchas chances de clasificación. Con tres fechas por disputarse en la Liga, el equipo de La Ribera necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no depender de otros resultados.

¿Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores?

La situación actual de Boca en la tabla anual es compleja, ubicándose en el quinto puesto con 60 unidades, tres por debajo de River Plate que actualmente ocupa el último lugar de clasificación directa. Con nueve puntos en juego en lo que resta de la Liga, el Xeneize está obligado a conseguir resultados positivos para no depender de otras variables.

El camino más directo para asegurar su lugar en la Libertadores 2025 era a través de la Copa Argentina, pero no lo consiguió. La clasificación del Xeneize también podría beneficiarse por vías indirectas. La reciente consagración de Racing Club en la Copa Sudamericana liberó un cupo en la tabla anual, donde la Academia ocupa el tercer lugar. Además, si Vélez se corona campeón ya sea en la Copa Argentina o en la Liga Profesional, se abriría otro cupo que podría favorecer a Boca en su actual posición.



La tabla anual, hasta el momento, lo tiene a Boca en el quinto lugar. Y depende si, hasta el momento, Vélez gana ambos torneos. Ya que tiene 60 puntos, pero los rivales son variados ya que Huracán, Godoy Cruz e Independiente están al acecho.







Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado para el conjunto de La Ribera. En caso de no conseguir ninguna de las alternativas mencionadas, Boca todavía mantiene posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2025, aunque este lugar tampoco está asegurado y dependerá de los resultados en las últimas fechas del torneo local.

Gago piensa en el once para enfrentar a Vélez

Tras el empate sin goles ante Huracán por la Liga Profesional, Fernando Gago planea realizar cinco modificaciones en el equipo titular para enfrentar a Vélez por la semifinal de la Copa Argentina hoy a las 21:10hs. El entrenador xeneize busca potenciar el rendimiento del equipo con el regreso de algunas piezas clave que no estuvieron presentes en el último encuentro.

La primera modificación se dará en el arco, donde Leandro Brey volverá a la titularidad. En la defensa, Luis Advíncula y Marcos Rojo retornarán a sus puestos habituales, mientras que Nicolás Figal mantendrá su lugar en la zaga central. La única duda en la línea defensiva está en el lateral izquierdo, donde Frank Fabra y Marcelo Saracchi se disputan un lugar en el once inicial.

En el mediocampo, el regreso de Pol Fernández abre diferentes alternativas tácticas para el entrenador. Gago deberá decidir si mantiene el esquema que le ha dado buenos resultados, con Fernández junto a Miramón y Belmonte, o si incorpora a Kevin Zenón para darle otra dinámica al equipo. En la zona ofensiva, Exequiel Zeballos retornará como extremo izquierdo, mientras que la última plaza en ataque se definirá entre Brian Aguirre, Miguel Merentiel y la posibilidad de adelantar a Zenón, con Edinson Cavani como referente de área.