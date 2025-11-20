La filosa teoría del marido de Valeria Mazza sobre el asalto a su casa

Alejandro Gravier habló del intento de asalto a la casa que comparte con Valeria Mazza.

La casa de Valeria Mazza en San Isidro volvió a quedar en el centro de la noticia después de que un grupo de cinco ladrones irrumpiera en la propiedad familiar. Desde Madrid, donde se encuentra junto a la modelo por la presentación de su documental, Alejandro Gravier habló por primera vez y dejó una reflexión que llamó la atención: “Es raro todo lo que pasó”.

En diálogo con TN, el empresario buscó llevar tranquilidad pero no ocultó su desconcierto. “Estamos bien, fue intento. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. Fue intento de robo”, dijo, aunque luego agregó una frase que encendió las especulaciones. “Es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad”, apuntó, dejando entrever que el accionar de los delincuentes generó más preguntas que certezas.

El episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes se presentó en la puerta simulando ser cortadores de pasto, una excusa que les permitió acercarse al portón principal. Minutos después, saltaron el acceso y entraron al terreno. Pero no contaban con que Tania, una de las hijas de Mazza, estaba en la vivienda junto a una amiga y dos empleados domésticos. Al verlos, comenzó a gritar, lo que provocó la fuga inmediata de los intrusos.

Qué se sabe de los asaltantes de la casa de Valeria Mazza

Los delincuentes solo llegaron a tomar una mochila, que abandonaron en la huida. Ahora los investigadores buscan determinar si alcanzaron a guardar algún objeto en su interior antes de descartarla. Personal de la comisaría 4ª de San Isidro llegó rápidamente al lugar y la causa quedó a cargo del fiscal adjunto Patricio Ferrari. Las cámaras privadas y municipales del barrio registraron a los sospechosos caminando por la zona minutos antes del intento de robo. Las primeras hipótesis indican que serían adolescentes, algo que suma otro elemento de desconcierto a la teoría de Gravier sobre la extraña dinámica del hecho.