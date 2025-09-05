Valeria Mazza y su emotivo adiós a Giorgio Armani.

La noticia del fallecimiento de Giorgio Armani, este jueves 4 de septiembre a los 91 años, ha sacudido al mundo de la muda. Muchas personalidades del rubro han extendido su más sentido pésame, incluyendo a Valeria Mazza, que trabajó codo a codo durante buena parte de su trayectoria con el diseñador italiano.

"La verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Y lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa", manifestó la conductora en declaraciones a la prensa. "Creo que Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida. Nos vistió a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida".

Valeria Mazza junto a su familia y Giorgio Armani.

Contó también los proyectos más recientes en los que tuvo injerencia o fue invitada: "Este año, Armani estaba cumpliendo cincuenta años como marca y se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso por unas fotos que van a salir en un libro muy especial que están haciendo. También me habían invitado al Festival de Venecia, que fue el sábado pasado, donde hicieron un evento increíble por los cincuenta años en el que no pude estar".

"Ya estábamos organizando todo para el próximo 28 de septiembre en Milán, que iba a ser el desfile de él. La verdad es que ahora no sé qué pasará", se lamentó.

El emotivo posteo de Valeria Mazza en sus redes sociales

La modelo también se volcó a las redes para expresar su pésame, con un emotivo posteo repleto de imágenes protagonizadas por ambos. "Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo, pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda", publicó.