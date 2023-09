Karina La Princesita, destrozada por una muerte inesperada: "QEPD"

El desgarrador posteo que hizo Karina en sus cuenta de Instagram. La Princesita lamentó la muerte que generó conmoción en la movida tropical.

Karina "La Princesita", una de la mayores referentes de la cumbia, atraviesa una dramática situación por la muerte que la golpeó de lleno en las últimas horas. La cantante había sido noticia en los últimos días luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga. Sin embargo, la artista se mantuvo alejada del escándalo y no hizo declaraciones al respecto.

Y si bien evitó la controversia con los participantes del Bailando 2023, se mostró muy activa en las redes sociales. Y este jueves subió una desgarradora historia a Instagram tras recibir una devastadora noticia. La creadora de hits como "Con la misma moneda" no dudó un segundo en compartir su tristeza con sus seguidores.

Al enterarse de la muerte de Huguito Flores, quien sufrió un fatal accidente automovilístico durante la madrugada de este jueves, Karina le dedicó un posteo. "Hugo Flores. Q.E.P.D", escribió La Princesita sobre un fondo negro, color característico del duelo.

El fallecimiento de Flores conmovió a la movida tropical y Karina no fue la única que utilizó las redes para manifestar su pesar. Por ejemplo, su ex, El Polaco, también le dedicó un posteo a su colega: subió una story en la que se puede ver un moño de luto y un emoji con una expresión de tristeza

A su vez, Rocío Quiroz también manifestó su tristeza: “Día triste para la movida, mi más sentido pésame a todos sus amigos, familiares y compañeros, descansa en paz Huguito. Mucha fuerza a toda su familia, amigos, fans y compañeros”. En tanto, Rodrigo Tapari declaró: “Descansá en paz Hugo Flores”.

Daniel Agostini fue otro que se mostró desgarrado con la noticia. “No se puede describir la tristeza que tengo por esta devastadora noticia, Huguito y su familia, Dios los tenga en su regazo y su gloria. Que en paz descansen. No hay palabras de consuelo, te vamos a extrañar muchísimo queridísimo Huguito”, remarcó.

Por último, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, compartió un video de Flores zapateando y escribió: “Te vamos a extrañar. Un bajón tu accidente fatal. Abrazo al cielo a vos y tu familia”. Además, reveló que esa grabación es del día en el que se juntaron en el estudio para lanzar un tema inédito.

Karina La Princesita lamentó la muerte de Hugo Flores.

Huguito Flores murió en un accidente de tránsito

Huguito Flores, el popular cantante de cumbia, murió tras protagonizar un trágico accidente automovilístico en la madrugada de este jueves. El compositor viajaba junto a su mujer, su cuñado y su hija de tres años. Todos los adultos del vehículos fallecieron, mientras que la pequeña permanece internada en grave estado.

El siniestro ocurrió en la Ruta 34, cerca de la localidad de La Garza, en la provincia santiagueña, por razones que se desconocen. Tras el fatal choque, su esposa y cuñado perdieron la vida, pero tanto Flores como su hija fueron trasladados a un hospital, donde él falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones. El resto de los músicos del artista se desplazaron en otro vehículo que al presenciar el accidente lo socorrieron y colaboraron en las labores de rescate y asistencia.

Según medios locales, las autoridades policiales investigan las causas del accidente ocurrido con un vehículo en el que viajaban dos docentes que presentaron múltiples lesiones leves y fueron trasladados al hospital zonal de Garza, donde continúan en observación.

En el hecho intervino el fiscal Martín Silva, que ordenó la intervención de la Unidad Morguera para el traslado de los cuerpos. Al lugar acudieron diversas ambulancias, efectivos del cuerpo de Bomberos y especialistas en Criminalística, quienes se encargaron de realizar las investigaciones y pericias necesarias para determinar las circunstancias y causas que llevaron al accidente.

Por su parte, el productor Alexis Gómez habló con los medios locales tras el accidente y expresó su pesar. “Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad”, expresó.

Flores se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, donde iba a brindar diversos espectáculos en el marco del Día de la Primavera. Horas antes había compartido un video a través de sus redes sociales en las que invitaba a sus seguidores al próximo show en un local bailable de la zona de José C Paz.