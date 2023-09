Coti Romero reveló con que famosa cantante la engañó El Conejo: "Estuvo"

Una popular cantante fue la tercera en discordia entre Coti y Alexis "El Conejo" Quiroga. El esclarecedor testimonio de la joven correntina.

La relación entre Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga terminó de la peor manera. Luego de varios cruces mediáticos, la pareja que se formó en Gran Hermano se cruzaron en la pista del Bailando 2023 y sacaron a la luz infidelidades por parte de ambos. Hasta ahora no se conocía los nombres de los terceros en discordia, pero este lunes se filtró que una famosa cantante habría estado con el cordobés.

Todo comenzó cuando comenzó a circular por las redes un video del Conejo besando a una chica en un boliche. Según la correntina, las imágenes en cuestión se grabaron cuando aún estaban de novios. "Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", reconoció Alexis ante la mirada inquisidora de Marcelo Tinelli.

Pero la joven de la discoteca no es la única mujer con la que se lo relacionó al Cone. Según reveló Coti, en diálogo con Socios del Espectáculo, su ex la habría engañado con Karina "La Princesita". “Esta vez es diferente. La venía sufriendo desde hace meses y cuando una persona tiene la esperanza de estar con el otro, sigue sufriendo. Ahora dije basta y es diferente. Ya no quería estar más mal”, aseguró la participante del Bailando y descartó una posible reconciliación con el cordobés.

Además, relató cómo lidió con la desconfianza que le transmitía su expareja. “Me iba a dormir los fines de semana que yo no salía y cuando él salía buscaba mensajes y videos de la gente para ver si había videos cegándome. Me quitaba mucha energía”, recordó. “Me dolió lo que dijo porque él sabe el amor y el respeto que teníamos. Cuando él dijo que volvería conmigo… Yo pensé que no tenía que decir nada porque cuando uno hace las cosas bien, se ven. Yo con él no volvería. Es una puerta que se cierra definitivamente”, sentenció.

Luego, contó cómo confirmó el affaire entre El Cone y La Princesita. “Estuve en la Fiesta Bresh y una persona me habló, me dijo que me quería con todo su corazón y me dijo que me lo decía porque yo me veía muy chiquita y vulnerable con respecto a él, que es un tipo regrande y tiene 30 años. ‘Es revivo y yo quiero cuidarte’. Me dijo que él sí estuvo con Karina La Princesita”, relató.

“En ese momento me rompió el corazón, pero todavía no tenía esas pruebas. Al final siento que Dios me tenía esperando, no era el momento y cuando pasó, me tiró videos, capturas, chats, todo de golpe. Ahí dije ‘no’”, relató, en diálogo con el cronista del programa de El Trece. Luego, contó que se refugió en la terapia por temor a que esta mala experiencia le arruine futuras parejas.

Marcelo Polino se hartó de Coti Romero y la expuso en vivo en el Bailando

Marcelo Polino es uno de los jurados del Bailando 2023, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y actualmente emitido por la pantalla de América TV, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del último escándalo que se desató en el show. Tras la fuerte denuncia que hizo contra Coti Romero, a quien acusó de haberle robado en pleno programa, el periodista la encaró al aire y se vivió un tenso momento en el estudio. Lejos de negarlo, la exparticipante de Gran Hermano reconoció haberle robado y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando Cristián Vanadia, el host del Streaming del Bailando, retó a la joven correntina a robarle una paleta de puntaje a Polino sin que se diera cuenta. La "hermanita" aceptó el desafío, y tras haberlo logrado, el periodista se enteró por un clip del momento exacto en las redes. Ante esto, hizo un furioso descargo en el que adelantó que iba a tomar firmes medidas al respecto.

Tal como lo prometió, al día siguiente hizo un escándalo al aire en el que trató a la joven de "maleducada". "Ayer vi que la habían hecho a Coti bajar a robarse una paleta. Son travesuras que no van, nosotros no podemos sacarle al jurado, me parece una falta de respeto", se quejó el jurado

Coti intentó calmar las aguas mostrándole el pan que le había traído desde Corrientes, pero el jurado no dio el brazo a torcer e insistió: "Perdón querida, esto no es el jueguito que querés venir a inventar vos. Te venís a victimizar gala a gala. Acá vos viniste a robar material nuestro que es sagrado".

Luego, indignado, le explicó a Romero todo lo que tuvo que hacer la producción para conseguir una nueva paleta: "Incluso comprometieron el trabajo de mi productora, la señora Lore, porque como llegó al programa y faltaba un número, tuvieron que mandar a una moto al estudio de América a buscar un juego de estos por la estupidez que se le ocurrió a ella".

Coti no se disculpó, se rio y Polino arremetió una vez más: "Sos una maleducada, esto es sagrado. Peleate con los 'hermanitos', con todo el resto de la gente, pero con el jurado no te metas". "Trajimos chipacitos de Corrientes... Porque Lourdes (Sánchez) nunca te trajo, te los trajimos nosotros", reiteró la joven. "Lourdes me invita a la casa y me los prepara ella, así que callate la boca y dejá de ensuciar gente", cerró Polino, tajante.