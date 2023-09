Coti Romero se hartó del Conejo en el Bailando y lo humilló en vivo: "No te dan"

La correntina habló del video en donde se vio la infidelidad del cordobés y lo fulminó en vivo. El cruce de Coti Romero con Alexis "Conejo" Quiroga en el Bailando 2023.

Coti Romero estalló en el Bailando 2023 y humilló a Alexis "El Conejo" Quiroga en vivo. La correntina habló luego de que se filtrara el video en donde el cordobés le fue infiel e hizo un fuerte descargo en donde dejó en claro su disgusto con la situación.

"Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", empezó por decir el cordobés en el estudio de Bailando. Ante esta situación, Coti decidió hablar desde la cabina del streaming y aseguró que ese video, en donde "El Cone" aparece besando a otra chica en un boliche, sucedió cuando todavía estaban en pareja.

Luego de un intenso ida y vuelta, el mediático mandó al frente a Coti y aseguró que "ella también había estado con alguien". Pero esto hizo estallar la furia de la correntina y salió con todo: "Primero que eso fue cuando no estábamos juntos, con lo tuyo si estábamos". Rápidamente, Quiroga remató: "No seas mentirosa".

Harta de la situación, Romero sentenció indignada: "Ya está Marce, yo lo perdono. Lo que no perdono es que no te dan los huevos para decírmelo en la cara y me tuve que enterar por el video. Yo al menos te lo dije". Luego, concluyó: "Listo, ya está, te deseo lo mejor".

Coti Romero habló de Gastón Edul y fue contundente: "No tengo ojos para otra persona"

Coti Romero desde hace semanas que es relacionada con Gastón Edul. La correntina que saltó a la fama en la última edición de Gran Hermano y el periodista deportivo blanquearon que intercambiaron mensajes, pero ahora la participante del Bailando por un Sueño habló como nunca de su vínculo.

Los rumores de romance nacieron luego de que Coti participara de un ping-pong que la figura de TyC Sports hizo en su canal de YouTube. Luego, él se fue a Miami para cubrir los partidos de Lionel Messi y recién regresó al país hace algunos días.

Sin embargo, parece que las versiones que circularon no fueron tan acertadas, ya que la correntina aseguró que "terminó todo ahí". "Pero si él está muerto con vos, me mostró unos audios...", sostuvo Yanina Latorre, poniendo en duda la palabra de la ex GH que ahora brilla en la pista del programa de Marcelo Tinelli.

"Yo no me enteré, ya no me escribe", afirmó Romero durante su visita a LAM. "Fue en su momento con el ping-pong, después de que pasó esto como que dijo 'chau, me hago a un lado'", completó la ex participante de Gran Hermano, donde se destacó como una gran estratega.

De inmediato, Coti aseguró que aún no superó su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga: “Yo no tengo ojos para otra persona”. De inmediato, Ángel de Brito le preguntó: “¿Seguís enamorada del Cone?”. “Sí, pero está el ego de los dos. Es como que aflojamos y después nos ponemos en guardia de nuevo”. Además, reconoció que su ex le consultó por los rumores de romance que la involucraron en las últimas semanas. No obstante, aclaró que no le hizo escenas de celos.