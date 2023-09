Marcelo Polino se hartó de Coti Romero y la expuso en vivo en el Bailando: "Sos una maleducada"

Marcelo Polino interrumpió la emisión del Bailando 2023 para contar la maldad que Coti Romero le hizo en la pasada emisión.

Marcelo Polino es un periodista y presentador de televisión y radio, quien se desempeña desde hace años como jurado del Bailando, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y actualmente emitido por la pantalla de América TV. Tras la fuerte denuncia que hizo contra Coti Romero, a quien acusó de haberle robado en pleno programa, el periodista la encaró al aire y se vivió un tenso momento en el estudio. Lejos de negarlo, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) reconoció haberle robado y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando Cris Vanadia, el host de la transmisión, retó a la joven correntina a robarle una paleta de puntaje a Polino sin que se diera cuenta. La "hermanita" aceptó el desafío, y tras haberlo logrado, el periodista se enteró por un clip del momento exacto en las redes. Ante esto, hizo un furioso descargo en el que adelantó que iba a tomar firmes medidas al respecto. Tal como lo prometió, al día siguiente hizo un escándalo al aire en el que trató a la joven de "maleducada".

"Ayer vi que la habían hecho a Coti bajar a robarse una paleta. Son travesuras que no van, nosotros no podemos sacarle al jurado, me parece una falta de respeto", se quejó Polino. Coti intentó calmar las aguas mostrándole el pan que le había traído desde Corrientes, pero el jurado no dio el brazo a torcer e insistió: "Perdón querida, esto no es el jueguito que querés venir a inventar vos. Te venís a victimizar gala a gala. Acá vos viniste a robar material nuestro que es sagrado".

E indignado, le explicó a Romero todo lo que tuvo que hacer la producción para conseguir una nueva paleta: "Incluso comprometieron el trabajo de mi productora, la señora Lore, porque como llegó al programa y faltaba un número, tuvieron que mandar a una moto al estudio de América a buscar un juego de estos por la estupidez que se le ocurrió a ella".

Coti no se disculpó, se rio y Polino arremetió una vez más: "Sos una maleducada, esto es sagrado. Peleate con los 'hermanitos', con todo el resto de la gente, pero con el jurado no te metas". "Trajimos chipacitos de Corrientes... Porque Lourdes (Sánchez) nunca te trajo, te los trajimos nosotros", reiteró la joven. "Lourdes me invita a la casa y me los prepara ella, así que callate la boca y dejá de ensuciar gente", cerró Polino, tajante.

La broma de Coti Romero que enfureció a Marcelo Polino

En el video de la travesura, se puede ver a Coti diciendo: "Ya vengo, tengo una misión que hacer". Acto seguido, le pide al Mago sin Dientes: "Distraelo a Polino". Segundos después, se acerca a la mesa para saludar al periodista, quien la recibió con un cálido abrazo y un consejo de vida, sin saber que Coti lo iba a traicionar: “Estoy acá diciéndole a Coti que tiene que ser feliz, tiene la obligación de ser feliz". Rápidamente, la modelo le robó la paleta disimuladamente.

"¡Espectacular choreo! Fue como una jugada de GH", comentó Cris. "Chicos, ¡me van a matar!", se lamentó la joven. Horas después, Polino abrió Twitter y vio con sus propios ojos la trampa en la que cayó y publicó un descargo: "Que una participante robe una paleta merece sanción. ¿Expulsión? Hablaré con producción, leeré la biblia de Bailando. ¡Mañana (por hoy) se arma!”.