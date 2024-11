La gran sorpresa que le preparó Aston Villa a Dibu Martínez: "Mi club"

La sorpresa que le preparó Aston Villa a Dibu Martínez en la Champions League.

Aston Villa le preparó una gran sorpresa a Emiliano "Dibu" Martínez en pleno partido frente a Juventus por la Champions League. Una vez más, el club inglés condecoró al arquero multicampeón con la Selección Argentina en el estadio Villa Park de Birmingham, en el que el equipo dirigido por Unai Emery igualó sin goles con el marplatense de 32 años como la gran figura de la cancha.

El propio ex Independiente destacó en su cuenta oficial de Instagram (@emi_martinez26) destacó la bandera que mostraron los hinchas en casa con la imagen del guardavalla en una de las tribunas de la cancha. Para sus 14.5 millones de seguidores, "Emi" publicó una historia con dos imágenes: en la superior aparece él mismo levantando dos premios en sus brazos y, en la inferior, se aprecia la mencionada bandera. "Mi club", escribió en inglés el jugador junto al símbolo del corazón y un emoji de emoción.

"Dibu" Martínez ganó en dos oportunidades el premio The Best de la FIFA como el mejor arquero del mundo en 2022 y 2024, además de ser señalado como uno de los más destacados en su puesto en la historia de Aston Villa. Por si fuese poco, no para de batir récords en la portería de la Selección Argentina a puro talento y liderazgo bajo los tres palos.

Cuándo juega el Aston Villa de Dibu Martínez

El siguiente compromiso del conjunto de Emery será el domingo 1° de diciembre a las 10.30 horas de Argentina frente al Chelsea de Enzo Fernández, por la fecha 13 de la Premier League de Inglaterra, en el estadio Stamford Bridge de Londres. Se trata de un choque crucial para la clasificación a los torneos internacionales del 2025.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

177 partidos oficiales desde agosto del 2020.

216 goles recibidos.

59 vallas invictas.

Sin títulos obtenidos.

Los partidos de Aston Villa en la Champions League 2024/2025