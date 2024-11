Bolsonaro estudia un regreso político en Brasil con la ayuda de Trump, según WSJ

FOTO DE ARCHIVO: Operativo en la casa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en Brasilia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está elaborando una estrategia para un regreso político, anticipando el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que podría incluir el uso de sanciones económicas contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó el Wall Street Journal.

"Trump ha vuelto y es una señal de que nosotros también volveremos", dijo Bolsonaro, quien tiene prohibido presentarse a las elecciones hasta 2030 y se enfrenta a cargos penales por supuestamente planear un golpe de Estado, en una entrevista con el Journal.

Bolsonaro negó cualquier delito y afirmó ser víctima de una caza de brujas por parte del presidente Lula y jueces de izquierda, según el informe publicado a última hora del jueves.

"No solo me quieren en la cárcel, me quieren muerto", dijo el exmandatario de 69 años al diario.

La administración entrante de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, mientras que Bolsonaro no pudo ser contactado de inmediato.

Esta semana, la policía federal de Brasil presentó pruebas ante la Corte Suprema de que Bolsonaro estuvo directamente involucrado en la trama de un golpe de Estado para anular el resultado de las elecciones de 2022 que perdió.

El informe final de la policía, resultado de una investigación de casi dos años, presentó pruebas recogidas de órdenes de allanamiento, escuchas telefónicas, registros financieros y testimonios de acuerdos de culpabilidad que apuntan a una conspiración criminal con Bolsonaro a la cabeza.

Con información de Reuters