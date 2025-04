Confirmado: quiénes son los 4 actores que serán Los Beatles en el cine

En el marco de la CinemaCon se hizo uno de los anuncios más esperados por los fans de The Beatles: la película biopic de la banda avanza y ya es oficial el cast de estrellas de Hollywood que interpretarán a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en la pantalla grande. La primera foto oficial y los detalles sobre el esperado largometraje.

Durante la convención celebrada en Las Vegas, no solo se confirmaron los protagonistas de los cuatro biopics de The Beatles (uno por cada miembro de la banda) que prepara Sam Mendes, sino que se dio a conocer su poco ortodoxo plan de estreno. Tal y como se venía especulando, Harris Dickinson encarnará a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison (diversos rumores habían señalado que este papel también podía recaer sobre Charlie Rowe) y Barry Keoghan a Ringo Starr (cabe recordar que este último sí había sido confirmado con anterioridad). Durante el evento, los cuatro intérpretes subieron al escenario y recitaron parte de la letra de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e hicieron una reverencia sincronizada al estilo de los Beatles.

Por otro lado, también en la CinemaCon, para sorpresa de muchos y en un movimiento poco convencional, Mendes anunció que las cuatro películas llegarán a los cines en abril de 2028, prometiendo que el proyecto constituirá "la primera experiencia cinematográfica para hacer maratón" (o lo que se conoce como binge-watching), tal y como recoge Variety. Ya el año pasado el director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Tom Rothman, declaró en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que había que "combinar la audacia de la idea con una estrategia de lanzamiento audaz". "No ha habido antes una empresa como ésta, y no se puede pensar en ella en términos tradicionales de lanzamiento", expresó entonces, algo que sin duda concuerda con el reciente anuncio.

En todo caso, queda por saber si esto significa que las cintas tendrán un estreno simultáneo o si aterrizarán en las salas semanalmente, siguiendo el calendario de estreno por el que optan muchas series en las plataformas. Lo cierto es que si bien falta mucho para que las películas de The Beatles vean la luz, sí está disponible el documental de Peter Jackson The Beatles: Get Back, para disfrutar en Disney+.

Con información de Europa Press.

La increíble historia del secuestro de un miembro de The Beatles y otro de The Rolling Stones

Hubo un momento en la historia de la música en que The Beatles y The Rolling Stones se cruzaron por un secuestro que cobró dimensiones impensadas. Cómo fue la bizarra vez que Ronnie Wood y Ringo Starr fueron víctimas de un narcotraficante colombiano aliado de Pablo Escobar y cómo hicieron para recobrar la libertad.

Todo comenzó cuando Carlos Lehder Rivas, uno de los narcotraficantes más crueles de Colombia y del cartel de Medellín, se encontró con Ronnie Wood, integrante de The Rolling Stones, y Ringo Starr, integrante de The Beatles, en una fiesta en París, Francia, a finales de los '70 y ante la incipiente buena onda entre partes, Lehder Rivas no dudó en invitar a los rockeros a su isla privada en las Bahamas para una fiesta que "duraría alrededor de un mes".

“Decidió que nos íbamos con él y no creo que tuviéramos mucha más opción. No fue tanto una invitación como una orden. Era un tipo muy dominante”, recogió más tarde Ronnie Wood en su autobiografía revelando que el narcotraficante tenía un arsenal de drogas y lujos en su isla. “Tocábamos tanto que en esos días compuse una canción llamada Tiger Balm… no hace mucho que Ringo y yo estuvimos recordando los días en que fuimos rehenes de aquel tipo, intercambiando rallas por riffs y golpecitos de tarjeta por golpes de batería”, remarcó Wood.

La historia de terror que vivieron Starr y Wood, secuestrados para cantar exclusivamente para Lehder Rivas, culminó cuando el mismísimo Pablo Escobar le exigió al narcotraficante que soltara a los músicos, según una información del periodista Federico Andahazi. Poco se sabe de esta historia bizarra que vivieron dos de los rockeros más famosos del mundo hasta la publicación de las memorias de Wood.