Coti Romero dijo lo que nadie esperaba tras la infidelidad del Conejo: "De todo corazón"

Los participantes del Bailando 2023 tuvieron protagonizaron un picante ida y vuelta en el programa de Marcelo Tinelli. El escándalo se desató por un video del Conejo besando a una chica.

Coti Romero y Alexis Quiroga se convirtieron en los grandes protagonistas del Bailando 2023. Los exparticipantes de Gran Hermano comenzaron su historia de amor en la casa más famosa del país, pero luego de unos meses en el exterior la pareja llegó a su fin. Hasta hace algunos días parecía que la relación terminó en buenos términos y hasta se especuló con una posible reconciliación, pero todo cambió en las últimas horas cuando salió a la luz una supuesta infidelidad del "Conejo".

El video de Quiroga con una chica se filtró en las redes y Marcelo Tinelli aprovechó la ocasión para consultarle sobre lo sucedido en medio del programa. "Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", sostuvo el Cone ante la atenta mirada de Coti, quien participa del Streaming del Bailando. De inmediato, la joven correntina tomó la palabra y comenzó un intenso ida y vuelta.

Romero señaló que el video en cuestión, donde se lo ve a Quiroga besando a una chica, ocurrió cuando aún estaban en pareja. Ante ese comentario, el Cone contó que ella también ya estuvo con alguien, lo que provocó una fuerte reacción de la influencer, que terminó llorando: "Primero que eso fue cuando no estábamos juntos, con lo tuyo sí estábamos".

Horas más tarde, Coti hizo un pedido a través de su cuenta de Instagram. Y si bien la red social no tiene la misma repercusión que el programa de Tinelli, la joven cuenta con más de 2,6 millones de seguidores, por lo que la carta pública no tardó en cobrar relevancia.

"Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas", comenzó el escrito que subió la correntina esta mañana. La joven no aclaró a qué situación hacía referencia, pero todos interpretaron que la carta pública la incentivó el fuerte cruce que tuvo con su ex en el programa de América TV.

"Hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso", remarcó Coti por los terceros que quedaron involucrados en el escándalo. "Y por otro lado, hay otras personas que cometieron errores, pero somos humanos y ya está", continuó.

Luego, les envió un mensaje a sus seguidores: "Hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar, si lo hago yo, sé que ustedes también pueden". "De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie, sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón, lo agradezco, lo acepto y sigo adelante", concluyó Romero.

El triste descargo de Coty Romero en Instagram.

Coti Romero se cansó del "Conejo" y lo humilló en vivo

Coti Romero estalló en el Bailando 2023 y humilló a Alexis "El Conejo" Quiroga en vivo. La correntina rompió el silencio tras la filtración del video en donde el cordobés le fue infiel e hizo un fuerte descargo en donde dejó en claro su disgusto con la situación.

"Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", empezó por decir el cordobés en el estudio del Bailando. Ante esta situación, Coti decidió hablar desde la cabina del streaming y aseguró que ese video, en donde "El Cone" aparece besando a una chica en un boliche, sucedió cuando todavía estaban en pareja.

Luego de un intenso ida y vuelta, el mediático mandó al frente a Coti y aseguró que "ella también había estado con alguien". Pero el comentario hizo enfurecer a la correntina y salió con todo: "Primero que eso fue cuando no estábamos juntos, con lo tuyo si estábamos". De inmediato, Quiroga remató: "No seas mentirosa".

Harta de la situación, Romero indignada, se dirigió directamente a Tinelli: "Ya está Marce, yo lo perdono. Lo que no perdono es que no te dan los huevos para decírmelo en la cara y me tuve que enterar por el video. Yo al menos te lo dije". Luego, cerró: "Listo, ya está, te deseo lo mejor".