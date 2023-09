Coti Romero habló de Gastón Edul y fue contundente: "No tengo ojos para otra persona"

La participante del Bailando 2023 y la figura de TyC Sports blanquearon que intercambiaron mensajes. Cuál es el futuro de la relación.

Coti Romero desde hace semanas que es relacionada con Gastón Edul. La correntina que saltó a la fama en la última edición de Gran Hermano y el periodista deportivo blanquearon que intercambiaron mensajes, pero ahora la participante del Bailando por un Sueño habló como nunca de su vínculo.

Los rumores de romance nacieron luego de que Coti participara de un ping-pong que la figura de TyC Sports hizo en su canal de YouTube. Luego, él se fue a Miami para cubrir los partidos de Lionel Messi y recién regresó al país hace algunos días.

Sin embargo, parece que las versiones que circularon no fueron tan acertadas, ya que la correntina aseguró que "terminó todo ahí". "Pero si él está muerto con vos, me mostró unos audios...", sostuvo Yanina Latorre, poniendo en duda la palabra de la ex GH que ahora brilla en la pista del programa de Marcelo Tinelli.

"Yo no me enteré, ya no me escribe", afirmó Romero durante su visita a LAM. "Fue en su momento con el ping-pong, después de que pasó esto como que dijo 'chau, me hago a un lado'", completó.

De inmediato, Coti aseguró que aún no superó su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga: “Yo no tengo ojos para otra persona”. De inmediato, Ángel de Brito le preguntó: “¿Seguís enamorada del Cone?”. “Sí, pero está el ego de los dos. Es como que aflojamos y después nos ponemos en guardia de nuevo”.

Además, reconoció que su ex le consultó por los rumores de romance que la involucraron en las últimas semanas. No obstante, aclaró que no le hizo escenas de celos.

Coti Romero se mostró a los besos con una figura del Bailando

Coti Romero parece decidida a dejar a atrás su historia de amor con El Conejo. Aunque él reconoció que sus sentimientos siguen intactos, ella prefirió tomar distancia y en las últimas horas fue vista a los besos con una compañera del Bailando 2023.

La correntina se dio el gusto de besar a Juli Castro, la hija de Momi Giardina. El episodio se dio durante El Streaming Del Bailando, ciclo del que participa la influencer. La momento dio justo después de que la figura del reality conducido por Marcelo Tinelli obtuviera el puntaje más alto (25) desde el inicio de la competencia.

“Bueno, chicos. ¿Cuándo va a venir mi pico? Porque estoy esperando”, se preguntó Coti entre risas, y Castro no dudó en cumplirle el deseo. “Lo pidió tan así que dije ‘bueno, me mando’”, contestó Juli luego de comerle la boca y dejarle manchado con labial.