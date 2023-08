Gastón Edul reveló la verdad sobre su relación con Coti Romero: "Es cierto"

Gastón Edul confesó cuál es el vínculo que mantiene con Coti Romero, en medio de los fuertes rumores de romance.

Gastón Edul es un periodista que actualmente trabaja en la señal deportiva TyC Sports y cobró relevancia mediática por su cercanía con la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Pero en los últimos días empezó a ser nombrado por un fuerte rumor de que mantendría un romance secreto con Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), modelo, influencer y oriunda de Corrientes. Según estas versiones, ambas figuras habrían comenzado una relación secreta, apenas unas semanas después de la separación de la "hermanita" de Alexis "El Conejo" Quiroga.

Pilar Smith, periodista de espectáculos, fue quien dio la primicia y sorprendió a todos los fanáticos del reality. La conductora habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, y cuando un seguidor le preguntó si era cierto que se están conociendo, contestó, junto con un emoji de un corazón rojo: "Es verdad". Más tarde, Edul rompió el silencio y lo confirmó todo.

El periodista conversó con PrimiciasYa y soltó una declaración que terminó con todas las especulaciones. "Hablamos un par de veces, pero de buena onda. Ni nos vimos. Es mentira que tenemos un romance", comenzó el periodista. Sin embargo, admitió que todavía están en contacto y dejó en claro que tiene intenciones de conocer a la joven correntina personalmente.

"Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", concluyó. Por su parte, Coti aún no brindó declaraciones al respecto.

Coti Romero reveló los motivos de su separación de "El Conejo"

Por otro lado, Coti Romero está atravesando un delicado momento con su salud mental. En más de una ocasión, la ex "hermanita" reveló que sufre ataques de pánico, depresión y ansiedad, y que por ese mismo motivo, su relación con "El Conejo" se vio afectada. "A veces amago con mandarle mensajes pero los borro. Estoy enamorada de él, pero siento que tengo muchísimos problemas todavía", declaró en Intrusos (América TV).

En este sentido, explicó que no quiere causarle dolor. "Yo no quiero eso para él, porque sé que le voy a hacer mal así y yo no quiero que él esté mal. Quiero poder sanar y si algún día se da poder estar con él o con cualquier otra persona sin hacerle daño. Ustedes me ven así, pero cuando yo tengo ataques de pánico es horrible, es difícil y no quiero que una persona esté a mi lado conmigo así y sufra todo eso", concluyó Romero.