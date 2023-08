Una expanelista de LAM contó lo que todos pensaban de Ángel de Brito: "Un montón"

Una de las exintegrantes del programa conducido por Ángel de Brito en América TV hizo una sorprendente revelación. Cómo quedó su relación con el periodista.

LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, generó una revolución en las redes hace algunos meses debido a los abruptos cambios en el panel. La tormenta se desató por la publicación de Andrea Toboada con la que anunció su salida del ciclo. Pero ella no fue la única baja, pues también se fue Estefi Berardi.

La nueva figura de El Trece, forma parte de Poco Correctos, a diferencia de su colega, tuvo una reacción menos conflictiva. “A fin de mes (junio), me despido de ‘LAM’. Es una decisión que vengo charlando hace un tiempo con Ángel, nadie me despidió, siempre me trataron superbién. La realidad es que me cambió la vida y nunca tuve tantas propuestas. Aprendí mucho”. Berardi agregó: “Sí venía sintiendo que era momento de otros desafíos. No sabía nada lo de Andrea, me sorprendió la noticia”, sostuvo Estefi.

Desde entonces, el programa de América TV se renueva constantemente, ya que las únicas "angelitas" fijas son Yanina Latorre, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Mientras que las dos sillas restantes, son ocupadas todas las semanas por "panelistas invitadas".

Sin embargo, los rumores sobre la pelea entre Ángel y Estefi no dejaron de crecer en el último tiempo. De hecho, la panelista de Carmen Barbieri respondió las consultas que le hicieron algunos de sus seguidores en Instagram. Por ejemplo, si volvería a trabajar con el conductor de LAM. “Obvio. Siempre. Él me dio una gran oportunidad y crecí un montón”, remarcó Berardi. Sin embargo, cuando una persona le hizo elegir entre de Brito y Barbieri, la joven fue contundente: "Carmen".

Carmen Barbieri incomodó a Estefi Berardi con la peor pregunta

Carmen Barbieri le hizo una incómoda pregunta Estefanía Berardi, su compañera de programa en Mañanísima. La capocómica estuvo como invitada en Poco Correctos, el ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis, en el que Berardi también trabaja como panelista. En medio del cara a cara, que incluyó todo tipo de preguntas, la madre de Fede Bal la sorprendió con una pregunta determinante en su relación.

Carmen y Estefi mantienen un estrecho vínculo desde que trabajan juntas en las mañanas de Magazine. Más allá de lo mucho que se conocen, Carmen soltó una pregunta que puso en duda la confianza que le tiene a su colega: "¿Serías capaz de traicionarme?". Como si eso fuese poco, luego la interrogó sobre el supuesto romance que tuvo con su hijo.

Todo comenzó cuando Barbieri le preguntó a la joven de 32 años: "¿No te gusta Fede?". "Y… es mi amigo. Me parece re facha, pero como es mi amigo lo veo como amigo. ¿A vos te gustaría que yo fuera tu nuera?", le respondió Estefi. Ante esto, Barbieri le dijo que sí, ya que le tiene mucho aprecio. "Pero yo no elijo a las mujeres de mi hijo. Soy feliz con la mujer que él elige. Pero sí, me gustaría", reflexionó. Acto seguido, le consultó: "Si te ofrecen conducir Mañanísima y a mí me dan el raje, ¿serías capaz de traicionarme y ocupar mi lugar?".

"Nunca, jamás en la vida, te traicionaría. No hay manera, no pasaría eso", le aseguró la panelista. Luego, le hizo una pregunta: "Ahora tenés que decir la verdad, ¿es verdad que no nos creés a Fede y a mí que no pasó nada?". En respuesta, Carmen le dijo que no sabe si pasó algo, pero que en su presencia, es cierto que no ocurrió nada. "Yo estuve en la casa y no pasó nada. Si realmente hubiese pasado algo ahí, son unos atrevidos vos y él. Pero no sé si pasó algo".