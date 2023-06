Se va a El Trece: Adrián Suar le robó una figura de Marcelo Tinelli en América TV

Adrián Suar le robó una reconocida figura a Marcelo Tinelli en América TV y la sumará a El Trece. Arde la TV por el rating.

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más intensa. En las últimas horas, se confirmó la salida de una figura de América TV a El Trece: en esta oportunidad, Adrián Suar le robó a una reconocida personalidad de la farándula a Marcelo Tinelli, que hace unos meses se sumó al Grupo América.

Mientras "El Cabezón" ultima detalles para lanzar el Bailando por un Sueño en América TV, donde ya incorporó famosos que trabajan o trabajaron en El Trece, Suar estuvo rápido de reflejos y captó a una panelista de renombre. Se trata de Estefi Berardi, que se encontraba en LAM, donde tuvo varios conflictos con sus colegas y quien ya advirtió que formará parte de un nuevo programa.

"La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora", señaló Berardi, por medio de un comentario que hizo en sus historias de Instagram. Y luego amplió: "Mandarina (NdeR: productora) y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron perfectamente".

De qué trata el nuevo programa de cocina de El Trece en el que trabajará Estefi Berardi

Según señaló Pablo Montagna, en su cuenta de Twitter, el miércoles 21 de junio empezará a grabarse un nuevo programa de El Trece. "El programa de cocina en el que estará Estefi Berardi es la segunda temporada de Pasaplatos Famosos, que arrancan el miércoles las grabaciones".

Filtraron detalles de la desconocida personalidad de Estefi Berardi en LAM (América TV)

Aparentemente, Estefi Berardi no solo tiene conflictos con Ángel de Brito y sus "angelitas", sino que también habría tenido rispideces con figuras de otros canales. Según indicaron varios de sus colegas y excolegas, tendría una personalidad que repele a quienes trabajan con ella.

En más de una ocasión, Estefi protagonizó fuertes peleas con sus compañeras de LAM, en especial con Yanina Latorre, con quien suele diferir en diversas cuestiones. Hace un tiempo tuvo un tenso ida y vuelta con la panelista, quien la acusó de "mentirosa" por desinformar sobre la vida de figuras de la farándula. Ahora, salieron a la luz nuevos testimonios en su contra.

“Seamos honestos, con todo el amor del mundo a Estefi Berardi, pero la verdad es que no la quiere nadie en el ambiente. No es querida”, aseguró Guillermo Barrios en La Tarde del Nueve (El Nueve). Ana Laura Román, panelista del programa, asintió y agregó: "Cuando uno habla detrás de cámara con la gente, nosotros trabajamos en varios canales, a veces hacen ese comentario sin que se lo preguntes. Eso pasa”.

Acto seguido, Barrios recordó la extraña experiencia que vivió trabajando con Berardi: “Cuando yo arranqué en LAM como movilero, la única que no me saludó el día inaugural fue Estefi Berardi, qué pasó mirando el celular. Yo le dije 'hola', después fuimos amigos”, concluyó el periodista. "Acá preguntan si no puede ser que esté enfocada en su carrera… bueno, tampoco está salvando vidas. Ni volviendo a nacer Estefi va a ser una futura Yanina Latorre, que es la panelista mejor informada de la Argentina”, cerró filosa Román.