Ángel de Brito confirmó quién reemplazará a Andrea Taboada y Estefi Berardi en LAM

Ángel de Brito reveló la llegada de panelistas ante la salida de Andrea Taboada y Estefanía Berardi. De quiénes se trata.

Ángel de Brito detalló quiénes serán las encargadas de ocupar el lugar en LAM que dejarán vacantes las partidas de Andrea Taboada y Estefanía Berardi. "Vuelven", aseguró el conductor en sus historias de Instagram, donde no dudó en responder las consultas de sus seguidores.

LAM está viviendo una etapa de importantes cambios. Es que en los últimos días dos de sus figuras más destacadas dejaron el programa, aunque cada una por distintos motivos. Mientras Estefanía Berardi se fue para desembarcar en Pasaplatos (El Trece) y apuntó durísima contra Yanina Latorre, Andrea Taboada fue desvinculada tras ocho temporadas en el ciclo que conduce Ángel de Brito. La panelista seguirá su carrera en el canal: será parte de la llegada de Mariana Fabbiani a la señal con DDM.

Ante estas inesperadas salidas, los espectadores del exitoso ciclo de espectáculos de las noches de América TV comenzaron a preguntarse quiénes ocuparían los sillones que dejaron vacantes Taboada y Berardi. Fue el propio Ángel de Brito quien reveló qué harán con los lugares vacíos tras las partidas de las panelistas.

El conductor abrió su ya clásico #ÁngelResponde en sus historias de Instagram, donde contesta las consultas más variadas de sus seguidores, desde cuestiones personales hasta lo que sucede en la farándula. "Podés espoilear las angelitas nuevas?", quiso saber un follower. En primera instancia, De Brito dio una respuesta más general: "Vamos a tener muchas rotativas".

Pero eso no fue todo, porque el presentador de LAM reveló quiénes serán las primeras en ocupar los sillones vacantes. "El lunes se suma Fernanda Iglesias. Viene Fátima Florez una semana. Vuelven muchas exangelitas", develó De Brito. Además, otro usuario le consultó si la ex Gran Hermano Coti Romero estaba entre las posibles nuevas panelistas y la respuesta del conductor fue contundente: "Seguro vendrá".

Instagram de Ángel de Brito.

Rodrigo Lussich contó todo sobre su interna con Ángel de Brito: "Me sentí violentado"

Rodrigo Lussich, presentador de Socios del Espectáculo (El Trece), le respondió a Ángel de Brito en medio de su pelea. Todo comenzó cuando un movilero de LAM (América TV) fue a buscar a Lussich a la puerta de su casa para hacerle unas preguntas sobre los premios Martín Fierro 2023. Para sorpresa del notero, el conductor uruguayo se negó rotundamente a responderle y le aclaró: "No hablo con LAM". Esto no le cayó nada bien a De Brito, quien rápidamente le declaró la guerra.

Se sabe que ambos conductores están enfrentados desde hace un largo tiempo. En más de una ocasión, se pelearon a través de las redes sociales y en televisión. En medio de este nuevo escándalo, el conductor de Socios del Espectáculo le explicó a su colega por qué se negó a mantener contacto con él.

“Quiero aclarar que no me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas. También sabemos que hay maneras de encarar notas y cada uno tiene la suya, como también el derecho a dar o no una nota”, comenzó el periodista uruguayo. Y agregó que lo que más le molestó fue la manera en que el movilero se le acercó a hablarle.

“Me sentí un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca. Hay una verdad revelada que dice que hay que dar una nota cuando te buscan sí o sí. Yo no coincido que haya que dar una nota de cualquier modo”, se justificó. En este sentido, opinó que sería mucho más respetuoso "mandar un mensaje y preguntar antes". "Por supuesto que tienen derecho a hacerla como quieran, pero yo también tengo derecho a no hacerla en la puerta de mi casa”, sumó.

Por último, apuntó contra LAM por las reiteradas críticas que le hace a su programa: “LAM es un programa que nos bardea un montón. Se burlan de nosotros, somos ‘los bailarines’. Hacemos las bombas y se nos cagan de risa en Twitter. Hay un ninguneo permanente. Son provocadores. Tienen su estilo. Cada uno trabaja como trabaja”.