La ciencia confirmó cuál es el peso ideal de las personas, según su altura.

Muchas personas buscan conocer su peso ideal para mantener un cuerpo saludable y en forma. Existen diversas fórmulas y métodos que ayudan a calcular un rango de peso considerado saludable según la altura, aunque es importante recordar que estos números son solo una guía. Factores como la composición corporal, el metabolismo y la genética también influyen en el peso saludable de cada individuo.

Uno de los métodos más utilizados para estimar un rango de peso saludable es el Índice de Masa Corporal (IMC). Esta fórmula toma en cuenta el peso y la altura, y es ampliamente utilizada por profesionales de la salud. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros: IMC = peso (kg) / altura² (m²).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los rangos de IMC se clasifican así:

Bajo peso : menor a 18,5.

: menor a 18,5. Peso normal : entre 18.5 y 24,9.

: entre 18.5 y 24,9. Sobrepeso : entre 25 y 29,9.

: entre 25 y 29,9. Obesidad: 30 o más.

Aunque el IMC proporciona una referencia general del peso saludable según la altura, no distingue entre masa muscular y grasa corporal, lo que puede llevar a resultados inexactos en personas con alta musculatura o una complexión muy delgada.

Otros métodos para calcular el peso ideal

Además del IMC, hay fórmulas adicionales que consideran la altura para determinar el peso ideal. Una de las más conocidas es la fórmula de Broca, que se ajusta a la complexión física de cada persona. Se calcula de la siguiente manera:

Para hombres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 100

Para mujeres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 104

Esta fórmula ofrece un valor aproximado y puede ser útil para quienes buscan una orientación rápida. Sin embargo, al igual que el IMC, no considera factores como la masa muscular o el tipo de cuerpo, por lo que sus resultados deben interpretarse con flexibilidad.

El concepto de “peso ideal” varía de persona a persona, ya que depende de factores como la edad, el género, la masa muscular y los objetivos personales, como mejorar el rendimiento deportivo o mantener una buena salud cardiovascular. Por eso, aunque las fórmulas y el IMC pueden servir como guías útiles, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud para obtener una evaluación personalizada.

Chau al gimnasio: cómo bajar de peso sin hacer ni un poco de ejercicio

Muchas personas están en una búsqueda incesante para encontrar la fórmula perfecta para perder peso sin hacer ejercicio y un gran cuestionamiento que surge es si realmente esto es posible. Es que la imagen más común relacionada con la pérdida de peso suele incluir largas sesiones de gimnasio o rutinas intensas. En ese sentido, un estudio científico indica que el ejercicio no es el único factor para lograr un cuerpo más esbelto.

Los expertos en nutrición y metabolismo destacaron el papel fundamental que desempeña la alimentación en el proceso de pérdida de peso, muchas veces subestimado en comparación con la actividad física. La alimentación tiene un rol protagónico en este objetivo, aunque a menudo queda opacada por el énfasis en el ejercicio. Reducir el consumo de calorías y elegir alimentos nutritivos puede generar un impacto considerable en el peso.

Perder peso sin someterse a un estricto régimen de ejercicio no es algo imposible. Para quienes, por diferentes razones como falta de tiempo o limitaciones físicas, no desean o no pueden hacer ejercicio, existen alternativas que permiten alcanzar sus metas sin necesidad de sudar en un gimnasio. Algunas de ellas están relacionadas al consumo de alimentos, otras tienen que ver con hábios de la vida cotidiana e incluso con la forma en la que nos relacionamos con otros seres humanos.

Cuáles son las alternativas al gimnasio para bajar de peso

Aumentar el consumo de proteínas: Tanto las proteínas de origen animal como vegetal contribuyen a la reducción de grasa corporal y pueden acelerar el metabolismo hasta en un 30% durante varias horas después de ingerirlas.

Beber más café y té: Estas bebidas pueden aumentar la quema de calorías al acelerar el metabolismo, lo que contribuye a la pérdida de peso cuando se consumen de manera moderada.

Usar platos más pequeños para alimentos menos saludables: Utilizar platos más pequeños puede hacer que las porciones parezcan más grandes, ayudando a reducir la cantidad de alimentos ingeridos.

Beber más agua: Consumir agua en grandes cantidades aumenta ligeramente el gasto de calorías. Beber un litro de agua puede quemar unas 46 calorías, lo que, aunque no es mucho, puede contribuir con el tiempo.

Masticar más lentamente: Comer despacio permite al cerebro procesar las señales de saciedad, lo que puede reducir la ingesta de alimentos.

Dormir mejor y reducir el estrés: Un descanso adecuado y una buena gestión del estrés ayudan a regular las hormonas que controlan el hambre, lo que favorece la pérdida de peso.

Consumir más fibra: Los alimentos ricos en fibra son saciantes y ayudan a absorber menos calorías, lo que contribuye a la pérdida de peso.

Mantener una vida sexual activa: Algunas investigaciones indican que una vida sexual intensa puede quemar calorías y reducir el estrés, lo que puede apoyar la pérdida de peso.