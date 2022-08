Ángel de Brito destrozó a Lussich: "El muerto que dejaron ustedes"

Rodrigo Lussich disparó contra Ángel de Brito en Twitter y el conductor de LAM no dudó en atender a su colega.

Ángel de Brito volvió a cruzarse con todo con Rodrigo Lussich por el rating y se atendieron mutuamente muy duro en redes sociales. "Levantaron el muerto que dejaron ustedes", disparó picantísimo el conductor de LAM contra su colega, que lo tildó de "sanguijuela". La relación entre los periodistas es pésima y desde hace un tiempo ambos vienen aprovechando cada oportunidad que tienen para destrozarse.

Pese a que fueron compañeros durante un tiempo, Ángel de Brito y Rodrigo Lussich no se llevan nada bien. Durante el 2021 compitieron en el rating y en el 2022 Lussich y Pallares ocuparon con Socios del espectáculo el lugar que dejó vacante De Brito en El Trece tras el abrupto final de LAM.

"Bajate del pony que es más alto que vos, sanguijuela! No escupas con el rating que estás bastante flojo, ex campeón", disparó Lussich bastante molesto con el conductor de LAM. Obviamente, De Brito levantó el guante y le respondió de forma contundente y algo irónico: "No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático!".

"¿Te molesta mi altura?", agregó picante el conductor de América TV. Para cerrar su filoso tuit, De Brito aprovechó y, tal como hizo Lussich en la publicación inicial, aplaudió a Intrusos, aunque con un palito para su colega: "También felicito a Intrusos que levantaron el muerto que dejaron ustedes".

Pero eso no fue todo, porque De Brito agregó otro picante tuit. Retuiteando su publicación anterior, el conductor de LAM felicitó "al cocinero de Telefe" -en alusión a Ariel Rodríguez Palacios- por liderar después de "todos los años de éxito" en las mañanas de El Trece. "Y a LAM que tiene promedios a los que nunca llegaste en America TV", cerró De Brito muy filoso contra Rodrigo Lussich.

Rusherking destrozó a De Brito

Rusherking pasó por Paren la mano, el programa que conduce el streamer Luquita Rodríguez por Vorterix, donde le preguntaron por la nueva repercusión que tiene su vida en programas de espectáculos, algo a lo que no está acostumbrado."¿Hablaste con Ángel de Brito?", le preguntó Luquita, con ironía, a lo que el cantante redobló la apuesta: "Es lo último que haría en mi vida. No tengo el número de Ángel, es un quilombo, todavía estoy adaptándome".

Después de dar detalles de los malos momentos que vive por el asedio de la prensa, Rusherking opinó sobre la calidad de programas como LAM: "Las preguntas son boludas. Si vos me decís, organizamos la nota, no tengo problema. Es un formato muy estúpido salir a apurarte en la calle. Llamame y hacemos la nota".