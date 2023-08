Carmen Barbieri acorraló a Estefi Berardi con la peor pregunta: "¿Serías capaz de traicionarme?"

Carmen Barbieri sorprendió a Estefi Berardi con una picante pregunta, en pleno mano a mano en Poco Frecuentes.

Carmen Barbieri le hizo una incómoda pregunta al aire a su compañera de programa en Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi. La capocómica estuvo como invitada en Poco Correctos (El Trece), el ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis, en el que Berardi trabaja como panelista. En medio del cara a cara, que incluyó preguntas de todo tipo, la histórica conductora la sorprendió con una pregunta determinante en su relación.

Carmen y Estefi mantienen un estrecho vínculo desde que trabajan juntas en Mañanísima. Más allá de lo mucho que se conocen, la madre de Fede Bal soltó una pregunta que puso en duda la confianza que le tiene a su colega: "¿Serías capaz de traicionarme?". Como si eso fuese poco, luego la interrogó sobre el supuesto romance que tuvo con su hijo.

Todo comenzó cuando Barbieri le preguntó a la joven de 32 años: "¿No te gusta Fede?". "Y… es mi amigo. Me parece re facha, pero como es mi amigo lo veo como amigo. ¿A vos te gustaría que yo fuera tu nuera?", le respondió Estefi. Ante esto, Barbieri le dijo que sí, ya que le tiene mucho aprecio. "Pero yo no elijo a las mujeres de mi hijo. Soy feliz con la mujer que él elige. Pero sí, me gustaría", reflexionó. Acto seguido, le consultó: "Si te ofrecen conducir Mañanísima y a mí me dan el raje, ¿serías capaz de traicionarme y ocupar mi lugar?".

"Nunca, jamás en la vida, te traicionaría. No hay manera, no pasaría eso", le aseguró la panelista. Luego, le hizo una pregunta: "Ahora tenés que decir la verdad, ¿es verdad que no nos creés a Fede y a mí que no pasó nada?". En respuesta, Carmen le dijo que no sabe si pasó algo, pero que en su presencia, es cierto que no ocurrió nada. "Yo estuve en la casa y no pasó nada. Si realmente hubiese pasado algo ahí, son unos atrevidos vos y él. Pero no sé si pasó algo".

El enojo de Carmen Barbieri con su hijo, Fede Bal, por haber manejado ebrio

Recientemente, Carmen Barbieri se llevó un enorme disgusto tras la multa que su hijo recibió en Bariloche por manejar alcoholizado. La diva conversó en Socios del Espectáculo (El Trece) y declaró que "no le sacaron el registro, pero le sacaron el auto". Sin embargo, reconoció haberse enojado profundamente. "Te habrán contado porque lo llamé por teléfono entre grabación y grabación y empecé a hablar fuerte, estaba con la puerta abierta del camarín y escuchó todo el mundo", comentó.

"Me enojó porque... el tema fue así: yo le creo a él, él tomó dos cervezas. ¡Pero no manejes! Entonces, le dije que manejen los amigos. Me dijo 'mamá, no pasó nada, tomé dos latitas de cerveza y estaba entrando al hotel, no fue nada grave'", se lamentó la presentadora. Si bien la situación no pasó a mayores, no pudo evitar retar a su hijo. "A mí me agarró un ataque. Me dijo 'no me retes' y le digo 'sí, te voy a retar hasta que no tenga aliento' y me dice 'ya soy un hombre'. 'Sí, sos un hombre pero sos mi hijo'", cerró.