La drástica decisión de Carmen Barbieri que le "cambió" la vida: "Es difícil"

La conductora reveló el presente que vive y contó por qué tomó esta importante determinación para su salud.

La salud de Carmen Barbieri se convirtió en una gran preocupación para el mundo de la farándula, ya que luego de estar internada por un grave cuadro de coronavirus a principios de 2021, la conductora sufrió otros episodios relacionados a su bienestar. Fue por este motivo que Barbieri tomó una drástica decisión que "le cambió la vida".

Al aire de Mañanísima, ciclo que conduce por Ciudad Magazine, la mamá de Fede Bal reveló que decidió cambiar su alimentación, pero que todavía le cuesta muchísimo adaptarse. Precisamente, eligió llevar una dieta estrictamente vegetariana y aseguró que está "histérica". "La decisión ya la tomé. Es difícil pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta", declaró.

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que estuvo vivo, nada con ojos", contó Barbieri al respecto pero aseguró que no se trata de algo que empezó a aplicar "de un día para el otro". Además, reveló que, aunque es una decisión tomada y por el momento sin reversa, le está costando muchísimo porque su cuerpo se siente de forma diferente.

"Me levanto con una panza. Es que estoy comiendo muchas harinas", se quejó Carmen. Por último sentenció que tomará medidas al respecto y empezará a tratarse con un profesional: "Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y verduras".

Carmen Barbieri expuso a Estefi Berardi con una íntima pregunta en vivo: "Me doy cuenta"

Carmen Barbieri mandó al frente a Estefanía Beradi en Mañanísima (Ciudad Magazine) y le hizo una incómoda pregunta en vivo con respecto a su situación sentimental. Meses atrás, se dio a conocer que Berardi mantenía un romance secreto con Federico Bal, hijo de Carmen. A pesar de los intentos de la panelista por negarlo, la noticia salió a la luz, así como las irrefutables evidencias. En este contexto, la conductora la apuró con una pregunta al aire.

Si bien Berardi mantiene un perfil bastante activo en sus redes sociales, es muy poco lo que se sabe sobre su vida íntima. Meses atrás, se filtraron sus picantes chats con Bal, que dieron cuenta de que habían mantenido un breve romance mientras el actor todavía estaba en pareja con Sofía Aldrey. Ahora, Barbieri aprovechó la ocasión para preguntarle con quién estaba saliendo.

“Hoy va a estar parcialmente nublado, con una máxima de 14 grados y la mínima va a ser de 9 grados más o menos, o sea que no salgas”, comentó la diva. “Quería saber eso, si daba para salir…”, le respondió Berardi. Acto seguido, Carmen le respondió: “Da para salir, estás con alguien eh… cómo sé”.

“¡Cómo me doy cuenta…le brillan los ojos!”, agregó la conductora, mientras Estefanía se reía nerviosa. “No Carmen, vino mi hermanito de Mar del Plata que este mes lo tengo en mi casa”, explicó la panelista. Sin embargo, su compañero "Pampito" la mandó al frente y dijo: “Vos me contaste los otros días fuera de cámara sobre uno que te escribe”. “Ni se te ocurra dar el nombre, eh”, lo frenó Estefi.