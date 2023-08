Escándalo en Bariloche: Fede Bal fue multado por manejar ebrio

Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri, fue detenido por las autoridades de Bariloche por manejar alcoholizado.

Federico Bal fue multado en Bariloche por manejar alcoholizado, en medio de sus vacaciones con amigos en el Sur del país. Esto se suma a la controversia que el hijo de Carmen Barbieri protagonizó en Mar del Plata en el año 2018, cuando lo detuvieron por tener un registro falso. En esta oportunidad, las autoridades lo multaron luego de realizarle un test de alcoholemia con resultado positivo.

La noticia salió a la luz luego de que colegas de Carmen en Los 8 Escalones del Millón (El Trece) la escucharan hablar por teléfono a los gritos con su hijo, retándolo por lo sucedido. Más tarde, se supo cómo fue aquel episodio y qué porcentaje de alcohol en sangre tenía Federico al momento de su detención.

Bal estaba regresando a su hotel después de una noche de fiesta cuando los Agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte lo detuvieron para realizarle la prueba. Según informó el medio El Cordillerano, "los registros dieron 0,70 de alcohol en sangre cuando se le requirió que soplara el alcoholímetro de los agentes municipales". Por esta razón, le quitaron su vehículo y deberá pagar una multa de $76.500".

Paula Varela aclaró en Socios del Espectáculo (El Trece) que allí "estaba permitido 0,50 y él tenía 0,70". A pesar de la pequeña diferencia, las autoridades no se la dejaron pasar. "Me dice 'no debí haber manejado, es cierto, había tomado solo dos birras, la verdad que fue un bajón'. Dice que fue un garrón y que no se lo esperaba porque fue muy poca la diferencia", leyó la panelista, tras una charla por chat con Bal.

Además, Adrián Pallares sumó que algunos testigos revelaron que "fue una situación muy enojosa para Carmen", quien reaccionó furiosa al enterarse por teléfono. "Le dijo 'nene, otra vez te metés en otro quilombo'", remarcó el conductor. Aunque algunas versiones decían que le quitaron la licencia de conducir por 30 días, Barbieri negó este dato.

El enojo de Carmen Barbieri con Fede Bal por haber manejado ebrio en Bariloche

Carmen Barbieri fue consultada al respecto por Socios y declaró que "no le sacaron el registro, pero le sacaron el auto". Al ser interrogada por el cronista del programa, confesó que aquel llamado fue real y que se sintió muy enojada con su hijo. "Te habrán contado porque lo llamé por teléfono entre grabación y grabación y empecé a hablar fuerte, estaba con la puerta abierta del camarín y escuchó todo el mundo", admitió.

"Me enojó porque... el tema fue así: yo le creo a él, él tomó dos cervezas. ¡Pero no manejes! Entonces, le dije que manejen los amigos. Me dijo 'mamá, no pasó nada, tomé dos latitas de cerveza y estaba entrando al hotel, no fue nada grave'", detalló la conductora.

Si bien explicó que su hijo "no estaba ebrio ni tenía exceso de alcohol en sangre", la situación la indignó tremendamente. "A mí me agarró un ataque. Me dijo 'no me retes' y le digo 'sí, te voy a retar hasta que no tenga aliento' y me dice 'ya soy un hombre'. 'Sí, sos un hombre pero sos mi hijo'", concluyó.