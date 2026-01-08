Paro de colectivos por tiempo indeterminado en Gran Resistencia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Chaco anunció un paro total de colectivos por tiempo indeterminado que afecta a todo el Gran Resistencia en protesta por falta de cobro y por mejores salarios para los choferes. "La plata no alcanza", advirtieron. Desde el mediodía que miles de usuarios se vieron afectados por la ausencia del servicio, que no se restablecerá hasta que los choferes reciban su sueldo.

"Los choferes están desgastados. La plata no alcanza al día 20 y el cuarto día hábil quieren cobrar. Es razonable", dijo el secretario general adjunto de la UTA Chaco, César Abraham, según el medio local Diario Norte. Según explicó, el servicio continuará interrumpido hasta que los choferes cobren su sueldo. "Los choferes están desgastados. La plata no alcanza al día 20 y el cuarto día hábil quieren cobrar. Es razonable", planteó.

Desde este mediodía, miles de usuarios del área metropolitana de la capital chaqueña no pudieron utilizar distintas líneas de colectivos, que a partir del lunes 12 de enero tendrán un boleto de $1.885. "La gente no puede pagar $1.300, menos aún un valor mayor. El usuario del colectivo es trabajador, desocupado, humilde; no tiene resto", planteó Abraham.

Despidos y bajo financiamiento

Por otro lado, el gremialista sumó que en la actualidad el sector atraviesa una fuerte crisis tras los despidos de casi 100 trabajadores en dos empresas clave. A pocas horas de que finalice el 2025, las empresas ERSA y TCM suspendieron entre 40 y 50 trabajadores cada una. "Buscamos una reunión con los empresarios para levantar las suspensiones y sostener los puestos hasta marzo, cuando la actividad suele reactivarse", señaló.

En declaraciones al medio local Radio Libertad, Abraham también apuntó contra la reducción de frecuencias y el deterioro del servicio en la provincia. "Se presta un pésimo servicio, con unidades que no están en condiciones y horarios que no se cumplen", sostuvo. Y alertó sobre el impacto: "Si ponen menos coches, quedan trabajadores afuera. No castigan solo al chofer, castigan a la familia entera".

En esa línea, comparó la situación de Chaco con otras provincias y cuestionó la falta de subsidios provinciales. "En San Juan o Corrientes el Estado hace un esfuerzo para sostener el transporte y que el boleto sea accesible. Acá hacen todo lo contrario", señaló.

Finalmente, el dirigente dejó un mensaje sobre el rol del gremio. "No vemos algo bueno en el horizonte, pero vamos a seguir luchando y defendiendo a los trabajadores, pase lo que pase", concluyó.