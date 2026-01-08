Los brigadistas contaron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas.

Un grupo de rescatistas salvó a un perro que se encontraba encadenado y rodeado por el fuego en medio de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años que afectan a la provincia de Chubut. El animal estaba en la zona de Puerto Patriada, ubicado en la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, en el departamento Cushamen.

Los brigadistas contaron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, además de estar encadenado a una vivienda arrasada por el fuego. “Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”, destallaron al medio ADNSUR.

Mientras tanto, la Fiscalía de Lago Puelo avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el incendio que ya arrasó con más de 2200 hectáreas en la Comarca Andina. Los tres focos principales -Lago Engaño, Cholila y El Turbio– se encuentran controlados, mientras que El Hoyo y Los Alerces permanecen activos, donde el daño fue mayor. Se reportó daños en la infraestructura, la producción y la vida local.

Los daños en Chubut

El impacto del siniestro a escala humana afectó a los pobladores locales que debieron dejar sus hogares. Según el Diario Río Negro, Rocío Brizuela, vecina de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, relató el dramático momento en que abandonó su hogar junto a su madre, una mujer de 67 años que enfrenta un cáncer de mama y padece una discapacidad visual.

“Ayer estábamos trabajando en el lago donde no hay señal. Cuando volvíamos a casa, nos sorprendió una columna de humo. Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar”, describió. La vecina lamentó la pérdida de su vivienda y animales, y expresó su angustia por la desaparición de una de sus perras tras la evacuación.

“Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva”, lamentó. Como el fuego no da tregua, los brigadistas construyeron y consolidaron las fajas cortafuegos y protegieron viviendas. También realizaron enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno.

Tras haber evacuado a más de tres mil personas, las autoridades confirmaron la presencia de gases inflamables compatibles con acelerantes en el área donde comenzó el incendio. Según el Ministerio Público Fiscal, esta evidencia permitió descartar la hipótesis de un desperfecto eléctrico y refuerza la sospecha de una acción humana delibertada.

Buscan a los responsables

Este miércoles las autoridades también anunciaron una recompensa de $ 50 millones para quienes aporten información fehaciente que permita identificar a los responsables del inicio del incendio. Según informó el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, la Fiscalía determinó que al menos dos de los focos -El Hoyo y Cholila– fueron provocados de manera intencional, con uso de material acelerante, y la investigación judicial está a cargo de Carlos Díaz Mayer.

Además, las condiciones climáticas que no son para nada favorables teniendo en cuenta el contexto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé en el pronóstico de los próximos días la llegada de lluvias. Ayer, la región de Puerto Patriada y Epuyén se enfrentaron a temperaturas elevadas y a una sequía prolongada.

El operativo

El operativo congrega a distintas instituciones bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios de la región, el SNMF, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, Policía, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, Pesca Continental, Ejército y Gendarmería.

Los recursos materiales disponibles son: camionetas, motocicletas, autobombas, automóviles, camión, minibús, camión cisterna, ambulancia, retroexcavadora, topadora, embarcaciones y medios aéreos (helicópteros con helibalde, aviones anfibios y aviones cisterna).

Este miércoles, Torres recibió al avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorporó de inmediato al operativo de combate de los incendios forestales. La aeronave cuenta con una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante, lo que amplía sustancialmente la capacidad de respuesta frente a los focos.