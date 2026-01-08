Riesgo de tormentas fuertes que se registrarán desde este jueves 8 de enero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta naranja y amarilla en Argentina por riesgo de tormentas fuertes que se registrarán desde este jueves 8 de enero.

Según el reporte de actualización vespertina, la zona Central de Santa Fe, Norte de Córboba, Noroeste de San Luis y Entre Ríos y Sur de San Juan verán el impacto de precipitaciones de gran intensidad, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrán superar los 90 km/h y valores de agua acumulada de entre 50 y 100 mm.

En paralelo, las próximas horas serán bastante ventosas en toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Desde la Bahía de Samborombón hasta Mar del Plata rige un alerta de nivel amarillo, dado que los vientos sostenidos podrían superar los 50 km/h, y las ráfagas el umbral de 70 km/h.

"Comienza a verificarse una gran crecida en la Costa Atlántica bonaerense debido al apilamiento de agua producido por los fuertes vientos. El puerto de Mar del Plata registraba a mediamañana un nivel muy alto de 2,88 m, y se espera que el pico de crecida siga su curso hacia el norte, provocando un gran avance por las playas bonaerenses y llegando al estuario del Río de la Plata en la noche", puntualizó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored respecto a las condiciones de hoy.

Ciclogénesis de 72 horas en Argentina con lluvias abundantes

De forma contínua al jueves 8 de enero con inestabilidad en las provincias del Centro del país, el viernes 9 el sistema de mal tiempo se trasladará hacia el sector Noreste, mostrando un mayor impacto en Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. En tanto, regiones puntuales de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones registrarán precipitaciones de una intensidad menor.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", especificó el SMN en su último reporte.

Esta activación será en respuesta al ambiente caluroso de la zona oeste interactuando con el avance de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera. Como resultado, se dará inicio a un proceso de ciclogénesis.

"En la etapa inicial, durante el jueves, se producirán lluvias y tormentas sobre Cuyo, el NOA, Santiago del Estero y Córdoba, avanzando entre el viernes y el sábado al este y afectando las provincias del noreste argentino como así también el sur del Litoral y la zona del noreste bonaerense", concluyó Garavaglia.