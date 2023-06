El calvario de Coti Romero tras su ruptura con El Conejo: "Estoy con antidepresivos"

Coti Romero está viviendo un angustiante momento tras su separación de Alexis "Conejo" Quiroga.

Coti Romero publicó un preocupante mensaje en Instagram que dio cuenta del duro momento personal que está atravesando, tras su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga. Los dos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) anunciaron su separación semanas atrás y ambos se mostraron igual de afligidos. En este contexto, la joven contó que está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico para sobrellevar la situación.

Resulta que Coti le comentó una publicación de Instagram a Sofía Jujuy, en la que contó que su novio le había sido infiel e hizo una reflexión sobre el desamor y los duelos. Para consolarla, la ex "hermanita" le contó que ella también estaba pasando por un episodio personal muy difícil y reveló detalles de su estado de salud mental actual.

"Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", comenzó Coti.

Y cerró: "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años". Varios seguidores de Jujuy se molestaron de que Coti haya utilizado la situación para hablar de sí misma y dejaron comentarios como "siempre queriendo llamar la atención, Coti", "buscate tu momento" y "¿por qué usas el dolor de otra persona para exponer lo que nadie te preguntó?".

El comentario de Coti Romero para Sofía Jujuy.

El palito de Coti Romero para "Conejo" tras su separación

Recientemente, Coti publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que se la ve acostada en una cama, mientras de fondo suena la voz de un hombre haciendo una reflexión sobre las relaciones. "El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo", dice al comienzo del video.

Y cierra: "¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en ti, y se va a dar cuenta de que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por ti, siempre va a valer mucho la pena". El tiktok se volvió viral y miles de seguidores de Coti intuyeron que, quizás, habría sido Quiroga quien actuó de manera incorrecta en la relación.