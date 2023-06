Lloró a mares: Coti Romero se grabó en su peor momento y destrozó al Conejo tras su separación

Coti Romero le tiró una contundente indirecta a Alexis "El Conejo" Quiroga tras su separación.

Coti Romero publicó una llamativa indirecta en sus redes sociales para Alexis "El Conejo" Quiroga, con quien terminó su relación de pareja de manera reciente. Días después de haber anunciado su ruptura, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a sus seguidores al publicar un triste video en TikTok, con un contundente mensaje dirigido al joven cordobés, en el que insinúa que él habría sido el culpable de su ruptura.

Hasta hace algunos días, Coti Romero y "El Cone" se mostraban muy enamorados y unidos en las redes sociales. Sin embargo, de un día para el otro, la joven correntina anunció su ruptura a través de un comunicado, en el que dijo: “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos lo que hicieron y hacen por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”. Ahora, publicó una fuerte indirecta para Quiroga.

Coti se grabó a sí misma y publicó un tiktok en el que se la puede ver acostada en una cama y con los ojos llorosos, mientras de fondo suena la voz de un hombre haciendo una reflexión sobre las relaciones: "El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo".

Y cierra: "¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en ti, y se va a dar cuenta de que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por ti, siempre va a valer mucho la pena". El clip se volvió viral y miles de usuarios opinaron que, tal vez, fue "El Cone" quien descuidó la relación.

"El Conejo" se quebró al hablar sobre su ruptura con Coti Romero

Por su parte, el joven cordobés se mostró muy sensibilizado y contó en un streaming con sus seguidores que fue Romero quien tomó la decisión de separarse. "Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario. Creo que este tiempo puede ser lo mejor para sanar y para que el día de mañana le demos para adelante. No creo que sea un fin, si un hasta luego", reconoció "El Cone".

Ante las preguntas insistentes de sus seguidores, quienes le preguntaron los motivos de su separación, el cordobés dijo que "fue más una acumulación de millones de cosas desde el día uno que ingresamos a la casa hasta que salimos y nos enfrentamos a esta realidad". "Tengo muchísimas cosas para corregir, y ella también tiene mucho por corregir", reconoció.

Además, señaló que los dos tenían “diferentes maneras de pensar" y que eso derivaba en discusiones, en las que se terminaban lastimando. “Soy consciente de que si uno la está pasando mal, o está llevando una relación que necesita ‘aire’ por así decirlo, es mejor que se junte con su familia y sanar de ambas partes”, concluyó.