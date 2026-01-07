WhatsApp prueba cambiar una función muy especial para los usuarios

WhatsApp está probando una actualización de su popular función de mensajes temporales o que se autodestruyen, que permitirá a los usuarios tener mayor control sobre cuánto tiempo permanece visible la información en un chat, tanto en móviles como en WhatsApp Web o en la versión para computadoras.

La mejora fue detectada en ediciones beta de la aplicación y promete ofrecer intervalos de expiración más breves y flexibles que los que existen actualmente, lo que podría resultar especialmente útil para compartir datos sensibles o de uso momentáneo.

Qué son los mensajes que se autodestruyen

Los mensajes temporales en WhatsApp son una herramienta de privacidad diseñada para que los mensajes se eliminen automáticamente después de un lapso definido por el usuario. Actualmente, los tiempos disponibles suelen ser 24 horas, 7 días o 90 días, y se pueden activar por chat desde la configuración de privacidad.

Según reportes de versiones beta, Meta está añadiendo más opciones de temporizador para los mensajes que se autodestruyen, incluidas duraciones más cortas que las tradicionales. La novedad también fue vista en la versión web de WhatsApp, lo que indica que la función pronto podría funcionar de manera uniforme tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

Por qué importa el cambio

Tener opciones más precisas para seleccionar cuánto tiempo permanece un mensaje visible puede ser útil cuando se comparte información muy temporal, como códigos de acceso, instrucciones rápidas o detalles que solo importan por unos minutos u horas. En escenarios así, los intervalos más largos de días pueden resultar demasiado imprecisos, y la eliminación automática manual puede ser engorrosa.

Cuándo podría llegar a todos los usuarios

Aunque la función ya aparece en versiones de prueba tanto en Android como en la versión web, Meta no ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial. Como suele ocurrir, después de las pruebas y ajustes basados en el feedback de los evaluadores, la compañía realizará los cambios necesarios antes de desplegar la mejora de forma general en las próximas actualizaciones de WhatsApp.

Qué beneficios trae

Más control sobre la privacidad de los mensajes temporales.

Mejores opciones de expiración para chats sensibles o urgentes.

Paridad de funciones entre WhatsApp móvil y en computadoras.

Menos necesidad de borrar mensajes manualmente una vez que cumplieron su propósito.

En definitiva, esta prueba apunta a reforzar la privacidad y adaptabilidad de WhatsApp, permitiendo a los usuarios decidir con mayor precisión cuánto tiempo debería permanecer su contenido en el chat, independientemente de la plataforma desde la que se conecten.