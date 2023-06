El Conejo deschavó a Coti y reveló los verdaderos motivos de separación: "Mucho"

El cordobés rompió el silencio y confesó los motivos que los llevaron a terminar su relación.

Luego de pasar unas semanas distanciados y tras haber asegurado que querían "mantener su relación en privado", Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga de Gran Hermano confirmaron su separación. Luego de que la correntina diera declaraciones al respecto, el cordobés rompió el silencio y reveló los motivos detrás de esta decisión.

“Son decisiones nuestras porque creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente me duele mucho”, reveló en su momento Romero y no quiso ahondar en detalles sobre el tema. Sin embargo, a través de su canal de Twitch, el exhermanito se mostró muy angustiado, lloró y reveló por qué habían llegado a esta fuerte decisión.

Frente a miles de personas que lo estaban viendo, Alexis empezó: "Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario”. "Creo que este tiempo puede ser lo mejor para sanar y para que el día de mañana le demos para adelante. No creo que sea un fin, si un hasta luego", profundizó.

Visiblemente angustiado, el cordobés contestó las preguntas y reveló por qué decidieron separarse: "Vamos a hacer la mayor de las fuerzas posibles y todo lo necesario para que los dos estemos bien. Pienso que fue más una acumulación de millones de cosas desde el día uno que ingresamos a la casa hasta que salimos y nos enfrentamos a esta realidad". "Tengo muchísimas cosas para corregir, y ella también tiene mucho por corregir", remató.

Julieta Poggio se quebró y contó la verdad del "romance" entre Lucca Bardelli y su madre: "Me da náuseas"

Julieta Poggio es nuevamente noticia. La exparticipante de Gran Hermano decidió confirmar un secreto a voces y contar la verdad sobre el supuesto romance de Lucca Bardelli y su madre, Patricia Destefani. Cabe destacar que hace muy pocas horas el romance entre la ex-hermanita y el modelo terminó, razón por la cual comenzaron a crecer los rumores sobre posibles detonantes.

Como era de esperarse, Julieta Poggio confirmó que no existió ni existe una relación entre su exnovio y su madre. "Fue muy feo para mí y para mi familia este rumor horrible, que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, expresó "Juli" mediante un descargo contundente.

Acto seguido, y refiriéndose a la persona que afirmó que existía un vínculo amoroso entre Lucca Bardelli y Patricia Destefani, Julieta Poggio exclamó: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”. Según trascendió, la protagonista apuntada por la ex-Gran Hermano es la periodista Tamara Bella.