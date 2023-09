Golpe a la cumbia: murió en un accidente un histórico cantante

Su hija de 3 años se encuentra en grave estado internada. El cantante de cumbia viajaba desde Santiago del Estero a Buenos Aires para brindar espectáculos por el Día de la Primavera.

El reconocido cantante de cumbia de Santiago del Estero, Huguito Flores, murió tras protagonizar un trágico accidente automovilístico en la madrugada de este jueves. El compositor viajaba junto a su mujer y cuñado, que también murieron, por la Ruta 34, cuando cerca de la localidad de La Garza, en la provincia santiagueña, por razones que se desconocen, sufrió un choque frontal. Su hija de 3 años permanece internada en estado grave.

El reconocido artista de 57 años transitaba en un automóvil Volkswagen Suran junto a su esposa Carina Soledad Enríquez. Además, iba con ellos Rubén Horacio Enríquez, cuñado del artista. Una de las hijas del matrimonio, de tan solo tres años, también viajaba con ellos. Tras el trágico choque, su esposa y cuñado perdieron la vida en el impacto pero tanto Flores como su hija fueron trasladados a un hospital, pero él falleció por las graves lesiones. El resto de los músicos del artista se desplazaron en otro vehículo que al presenciar el accidente lo socorrieron y colaboraron en las labores de rescate y asistencia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según medios locales, las autoridades policiales investigan las causas del accidente frontal ocurrido con un vehículo en el que viajaban dos docentes que presentaron múltiples lesiones leves y fueron trasladados al hospital zonal de Garza, donde continúan en observación.

En el hecho intervino el fiscal Martín Silva, que ordenó la intervención de la Unidad Morguera para el traslado de los cuerpos. Al lugar acudieron diversas ambulancias, efectivos del cuerpo de Bomberos y especialistas en Criminalística, quienes se encargaron de realizar las investigaciones y pericias necesarias para determinar las circunstancias y causas que llevaron al accidente.

En el momento del accidente, la cuenta oficial de Facebook del cantante emitió un comunicado: “Lamentablemente Huguito Flores el Super, sufrió un accidente, en este momento lo están trasladando al hospital a él y su pequeña hija, les pedimos oración por ellos y su familia. No importa de qué religión sea, qué credo, se les pide oración gente”.

Murió el cantante de cumbia Huguito Flores en un choque fatal, también su esposa y cuñado

​​​​​​​

Por su parte, el productor Alexis Gómez habló con los medios locales tras el accidente y expresó su dolor. “Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad”, expresó.

Huguito Flores se dirigió a la ciudad de Buenos Aires donde iba a brindar diversos espectáculos en el marco del Día de la Primavera. Horas antes había compartido un video a través de sus redes sociales en las que invitaba a sus seguidores al próximo show en un local bailable de la zona de José C Paz.​​​​​​​