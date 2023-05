El angustiante relato de Karina La Princesita: "No la estoy pasando bien"

La cantante compartió un video en Instagram para contar detalles del calvario que está atravesando.

Karina La Princesita volvió a hablar sobre los problemas de salud mental con los que viene lidiando desde hace un tiempo. De hecho, días atrás preocupó a sus fanáticos con llamativos posteos en sus redes sociales, en los que daba a entender que había sufrido una recaída.

“No puedo decir que estoy bien, porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy controlada por eso, porque tengo ansiedad y ataques de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”, contó, en diálogo con Socios del Espectáculos.

Es jueves volvió a hablar del tema, aunque en esta oportunidad utilizó su cuenta de Instagram. “Estoy acá por irme a dormir, terminando un show hermoso acá en Sáenz Peña, Chaco. Les quiero agradecer a todos, mandarles un beso muy pero muy grande a todos los que vinieron, que eran mucha, mucha gente, así que estoy muy contenta, así que mañana nos vemos en General Pinedo, también en Chaco", comenzó en el video que subió a sus historias. Pero el posteo iba más allá de un simple agradecimiento: "En la próxima historia les voy a contar una cosita”.

A continuación, recostada, con la vez quebrada y los ojos con rastros de lágrimas, se refirió a sus padecimiento. “No estás solo/a, es parte del proceso, te mando un abrazo”, se leía en el texto insertado en el video en el que precisó: “Hoy antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”.

Luego, sostuvo: “Yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada". No obstante, de inmediato llevo tranquilidad a sus fans: "Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso, pero bueno, para que sepan lo agradecida que estoy, porque mi hermano que trabaja conmigo me decía que no podía creer cómo me sentía y cómo no se nota".

"Bueno, la música me hace bien", subrayó y cerró: "Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”.

El Polaco habló sobre el mal momento que atraviesa Karina

El Polaco, expareja de "La Princesita", le brindó su apoyo a la creadora de Corazón Mentiroso. El músico habló con Socios del Espectáculos y fue contundente al referirse a los problemas con lo que está lidiando la madre de su hija.

“Ayer le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, y me dijo que la veía bien. Es una persona muy fuerte y siempre sale de todas sus adversidades, cada uno tiene su vida y tiene que luchar con sus cosas”, comenzó diciendo. En ese sentido, agregó: "Somos seres humanos, tenemos altibajos. Y bueno, cada uno con sus cosas. Todos tenemos un poquito de depresión también. Hay que saber acostumbrarse a que estamos creciendo".

“Ella recibió muchos golpes en la carrera por esos juicio que tuvo…. Yo creo, me imagino, que es más lo que uno siente cuando va creciendo, todos tenemos un poquito de depresión también”, explicó, y cerró: "Le pasa a todo el mundo, yo cuando tengo un momento vacío trato de enfocarme en Dios, mis hijas y darle para adelante. Cada uno tiene sus herramientas para salir adelante y ella va a poder porque es una guerrera. Ella va a poder porque es una guerrera, una gran madre y una exitosa artista y va a poder. Es mi familia. Yo la quiero mucho y ella sabe que yo estoy”.