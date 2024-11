¿Qué recaudos hay que tomar con la Inteligencia Artificial de WhatsApp y por qué no es segura?

Por qué la IA de WhatsApp no es confiable

El avance de la tecnología permite que WhatsApp disponga de su propia Inteligencia Artificial a disposición de los usuarios para determinadas situaciones que se les presentan al momento de conversar con un conctacto. Aunque la aplicación dispone de ciertos fallos que generan ciertas dudas sobre su utilización. Algunos son más que evidentes y exponen un desconocimiento sobre el servicio de mensajería.

En la actualidad, la IA se encuentra disponible para utilizarla ya sea que necesitemos resumir un texto, mejorar una imagen, editar un video, encontrar respuestas a ciertos problemas o cualquier otro obstáculo que se nos presente en el día a día. Sin embargo, lo que poco se menciona es que algunas están lejos de tener un desarrollo ideal.

"Una que funciona bien por suerte es la IA de Meta, le pregunto por una funcionalidad de WhatsApp y no sabe que la tiene", expresó Manuel Gonzalo Fariña Serra, como figura su usuario de X (ex Twitter). En el posteo, se puede apreciar que le consulta a la IA sobre cómo debe hacer una persona para marcharse de una comunidad que generó. Aunque la respuesta que recibe es una en relación con los grupos. "Lo siento, pero actualmente no existe la funcionalidad de 'comunidades' en WhatsApp", respondió.

Esto es producto de dos posibles errores. El primero es que la Inteligencia Artificial de Meta se haya programado con una versión antigua de la aplicación y que en la misma no exista la posibilidad de crear comunidades. Mientras que la segunda se trata de un error claro de comprensión donde la palabra grupo y comunidades son tomadas como sinónimos y no diferenciadas dentro del contexto del servicio de mensajería. Algo que invita a tomar ciertos recaudos al momento de realizar consultas sobre un tema que desconocemos.

Ante situaciones de incertidumbre, se recomienda realizar una búsqueda en Google en sitios especializados que pueden brindar una información precisa sobre nuestra inquietud o consultarle a una persona que sea especializada. Esto se debe a que la Inteligencia Artificial recolecta muchos datos que circulan por la web y no todos son verdaderos. Algo que puede provocar la toma de decisiones incorrectas y el desarrollo de consecuencias fatales.

Alerta: WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de diciembre

A medida que pasa el tiempo, las aplicaciones reciben actualizaciones que permiten la incorporación de nuevas funciones y parches de seguridad que las vuelven inmunes frente a determinados ataques de hackers. No obstante, esto provoca que no todos los dispositivos celulares cumplan con los requisitos necesarios para poder ejecutarlas de manera correcta.

En lo que respecta a WhatsApp se tiene conocimiento de que en diciembre del 2024 dejará de ser compatible con aquellos dispositivos que tengan un sistema operativo Android 5.0 o cualquier otro inferior. Esto obliga a comprar uno nuevo para poder intercambiar mensajes laborales o seguir en contacto con nuestras amistades.

Lista completa de dispositivos que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Samsung

Galaxy S3.

Galaxy Note II.

Galaxy Ace 3.

Galaxy S4 Mini.

Motorola

Moto G (1ª generación).

Droid Razr HD.

Moto E (1ª generación).

Huawei

Ascend P6.

Ascend Y300.

LG

Optimus G.

Nexus 4.

G2 Mini.

L90.

Nokia

Lumia 920.

Lumia 1020.

Sony

Xperia Z.

Xperia SP.

Xperia T.

Xperia V.

HTC

One X.

One X+.

Desire 500.

Desire 601.

ZTE