El alarmante mensaje de Karina La Princesita que alertó a sus fans: "No quiero más"

La cantante preocupó a sus seguidores con un fuerte mensaje. Karina La Princesita publicó una historia de Instagram que sorprendió a todos.

Karina La Princesita hizo un posteo en sus redes sociales que evidenció su fuerte enojo y asustó a muchos de sus fans. La exjurado de Cantando 2020 no explicó a quién estaba dirigido su mensaje pero muchos entendieron que se trataba de una indirecta por algún desengaño amoroso.

"A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris", escribió Karina en una de sus historias de Instagram, en lo que pareció una respuesta a un comentario de alguien que la molestó. A pesar de la vehemencia de su publicación, la cantante de hits como Con la misma Moneda y Sin vergüenza no hizo referencia al motivo de su enojo.

No contenta con el primer posteo, Karina Tejeda agregó otra historia en la que compartió una publicación que rezaba a modo de indirecta: "No esperes que las personas adivinen cómo te sientes, comunica tus necesidades emocionales". Si bien los fans especularon con una situación amorosa que tendría a Karina enojada, aún se desconoce los motivos reales de estos posteos.

Karina La Princesita sobre los comentarios de odio que recibe en redes sociales

"De grande me pasó lo del hate con mi cuerpo. Me gritaban ‘gorda de mierda’. Hasta en los medios lo decían. Yo estaba en pareja con una persona importante y comentaban: ‘cómo se fijo en esta’, que esto que lo otro", comenzó su descargo Karina en diálogo con el equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV. Y sumó: "En ese momento lloré mucho, me quería morir de tristeza. No me quería matar, me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca".

Karina reveló que la criticaban por su cuerpo y por sus supuestas actitudes y agregó: "Me destruyó. Siento que me tiró al agua, llegué al piso y salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más. Ya no me lastima, pero tuve un proceso de sanación muy largo. Ahora estoy haciendo terapia, veo psicólogos, psiquiatras y estoy medicada. Le perdí un poco el miedo a eso de estar medicada que vos decís ´si voy al psiquiatra es porque estoy loco´, y la verdad es que no, a veces es necesario para estar estable o volver a estarlo. También me ayudó a dormir porque había muchos días que no dormía".