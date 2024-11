¿Cuál es el remedio casero para frenar el dolor de panza con algodón y alcohol?

Un consejo recomienda el uso de un algodón con alcohol para eliminar el dolor de panza

Una de las sensaciones más molestas es la de tener dolor de panza, porque puede ser producto de diversas causas y en algunas situaciones se desprende la necesidad de no poder salir de casa ante la urgencia de tener que acudir al baño de manera imprevista. En determinados casos se recomienda una receta casera que demanda el uso de alcohol y algodón para frenar la molestia. Aunque no pareciera ser la mejor opción.

Los motivos por los cuales aparece el dolor de panza pueden ser varios, debido a que hay ocasiones que son producto de una comida en mal estado que ingerimos, un golpe, los nervios ante una situación de mucha ansiedad, exceso de alimentos chatarra y en el caso de las mujeres se vincula con la presencia del ciclo menstrual. Una molestia que podría ser eliminada por un remedio casero que dice portar la solución justa.

"No sé quién fue la grandiosa persona que me dijo que poniéndome una bolita de algodón con alcohol en el ombligo se iban los cólicos, pero solo puedo decir: Gracias por tanto ahora soy una persona feliz y sin dolor", expresó Blair Waldorf, como figura su usuario de X (ex Twitter). Un posteo que recibió el apoyo de varios de sus seguidores y de personas ajenas que se encontraron con este mensaje al ingresar a la plataforma.

Sin embargo, hay un detalle que se debe considerar y es que la aplicación de algodón en esta zona del cuerpo genera una sensación de engaño dentro del organismo. “Eso ocasiona que los 25 billones de eritrocitos que hay en nuestro cuerpo comiencen a absorber ese alcohol, lo dirijan a la sangre, para que finalmente llegue al sistema nervioso”, expresó Enrique Rosas, especialista en ginecología y obstetricia, que se desempeña como académico de la Universidad de Guadalajara.

El efecto que produce sobre el organismo y que permite "eliminar" la presencia de cólicos y dolores es producto de que el ombligo es una de las partes más susceptibles del cuerpo. Además, si le sumamos las consecuencias de consumir alcohol, la sensación que se registrará es una de relajo, generando la falsa creencia de que resolvimos el problema. Lo mejor es recurrir a un profesional de la salud para encontrar la receta adecuada y que no se trate de un experimento compartido por redes sociales.

La poderosa hierba ancestral que te desinflama la panza y te saca los dolores

Aunque existen remedios que pueden ayudar a apaciguar ciertos dolores como el de panza por medio de una infusión de productos naturales. Según algunos especialista, el hinojo es muy bueno para limpiar ciertas impurezas dentro del estómago, disminuir la hinchazón y reducir retorcijones que una persona pueda llegar a experimentar.

Los beneficios de tomar un té de hinojo son varios, pero se destacan los siguientes cuatro: