El Polaco entristeció a todos al contar la verdad sobre la salud de Karina La Princesita: "En Dios"

El Polaco reveló la verdad sobre la salud de La Princesita y causó conmoción. Qué pasó con la cantante.

El Polaco es uno de los cantantes más reconocidos de Argentina y también es expareja de Karina "La Princesita". Es por este motivo que fue consultado sobre la salud de la artista, quien no estaría atravesando sus mejores horas, y fue contundente al manifestarse al respecto.

“Ayer le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, y me dijo que la veía bien. Es una persona muy fuerte y siempre sale de todas sus adversidades, cada uno tiene su vida y tiene que luchar con sus cosas”, comenzó diciendo El Polaco, en diálogo con Socios del Espectáculo. A su vez, quien tiene una hija con "La Princesita" agregó: "Somos seres humanos, tenemos altibajos. Y bueno, cada uno con sus cosas. Todos tenemos un poquito de depresión también. Hay que saber acostumbrarse a que estamos creciendo”.

“Ella recibió muchos golpes en la carrera por esos juicio que tuvo…. Yo creo, me imagino, que es más lo que uno siente cuando va creciendo, todos tenemos un poquito de depresión también”, soltó El Polaco, y cerró: "Le pasa a todo el mundo, yo cuando tengo un momento vacío trato de enfocarme en Dios, mis hijas y darle para adelante. Cada uno tiene sus herramientas para salir adelante y ella va a poder porque es una guerrera. Ella va a poder porque es una guerrera, una gran madre y una exitosa artista y va poder. Es mi familia. Yo la quiero mucho y ella sabe que yo estoy”.

Karina La Princesita se la pudrió a Elon Musk: "Andá a lavarte el orto"

Karina "La Princesita", al igual que millones de usuarios de Twitter, no se tomó a bien las recientes decisiones tomadas por Elon Musk y publicó un fuerte descargo en su contra en la plataforma. De un día para el otro, el empresario decidió sacar el tilde azul que se encontraba junto a las cuentas verificadas, por lo que miles de personas ya no podrán validar su identidad de manera gratuita, sino que deberán pagar una suscripción.

Fiel a su estilo, la intérprete de Con la Misma Moneda hizo un furioso posteo en su perfil, en el que agredió a Musk por este inesperado cambio, que afectó principalmente a personas famosas, ya que funcionaba como una herramienta para distinguir sus perfiles reales de los falsos.

"Elon andá a lavarte el orto, algunos te bancamos del 2011", publicó "La Princesita". El tweet obtuvo una gran cantidad de "me gusta" y miles de fanáticos le demostraron su apoyo a la cantante. "No te hace falta eso, si con lo que sos, hermosa diosa, tus fans que somos un montón y siempre te hacemos el aguante", le comentó una usuaria. "Amo la reacción, aunque no tengas verificado a esta reina no le saca la corona nadie", agregó otra seguidora.