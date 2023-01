Karina La Princesita lanzó una furiosa indirecta que generó preocupación: "Todo se da vuelta"

La cantante se pronunció sobre los vínculos y su decepción ante algunas personas que se alejaron de su vida. Karina La Princesita habló de un mal momento días después de haber contado cómo la afectan los ataques de ansiedad.

Karina La Princesita publicó un triste mensaje en sus redes sociales que podría causar preocupación en sus fans. La exjurado de Cantando 2020 hizo este posteo días después de hacer un descargo sobre cómo la afectan los ataques de ansiedad, por lo que muchos entendieron que la cantante no atraviesa un buen momento.

"Estás ahí firme cuando la gente está mal. Cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta", compartió la voz de hits como Con la misma moneda y Sin Vergüenza en una de sus historias de Instagram. Esa frase podría ser dedicada a Nicolás Furman, su última pareja de la que se separó hace poco tiempo.

La expareja de El Polaco hizo ese posteo después de pronunciarse sobre sus afecciones mentales: "Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", había escrito la artista de 36 años. En otra ocasión, Karina compartió una foto de dos silueta abrazándose, con el texto: "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió", por el que también se pudo ver que la celebridad de la cumbia atraviesa un momento de introspección fuerte.

Karina La Princesita sobre cómo la afectan las redes sociales

"Ahora ya es como que ni siquiera me detengo a pensarlo. Porque te podría que lo superé, que ya no me importa, y en realidad es como que ni me acuerdo. Pero hubo un proceso para que eso pase. Antes me hacía mucho daño, la pasé muy mal. He querido dejar de cantar e irme a ser moza en España", enunció la joven en alusión a las críticas en redes sociales. Y sumó: "Porque me hacían daño las cosas que decían. Le prestaba mucha atención a las cosas que dicen y que nunca van a dejar de decir de mí, y de todos. Me parece que está bueno cuando enfocás y empezás a seleccionar".

Karina dialogó con Infobae al respecto e hizo un análisis específico sobre los comentarios en base a los cuerpos de los demás: "Nadie sabe lo que pasa internamente y lo que genera un comentario en el otro. Pero me parece que habla de un trabajo muy personal que tenemos que hacer todos porque cambiar eso es difícil que suceda".