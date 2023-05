Karina La Princesita habló sobre el calvario que vive: "Pánico"

Karina "La Princesita" abrió su corazón y reveló el duro momento personal que atraviesa por sus problemas de salud mental.

Karina "La Princesita" volvió a hablar sobre el delicado momento de salud que atraviesa, a raíz de las complicaciones que acontecieron en su vida durante el último tiempo. Más de una vez, la cantante de cumbia había hablado sobre su lucha contra sus problemas de salud mental y, recientemente, contó que está pasando por uno de esos episodios una vez más.

En más de una oportunidad, la intérprete de Con La Misma Moneda había contado que sufría de episodios de angustia, ansiedad y ataques de pánico, y que afortunadamente contaba con ayuda psiquiátrica y psicológica. Recientemente, preocupó a sus fanáticos con llamativos posteos en sus redes sociales, en los que daba a entender que había sufrido una recaída. Ahora, profundizó más sobre su estado actual.

“Yo pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar sobre esto porque me estaba ocupando del tema y necesitaba decirlo”, comenzó Karina, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). “Para que comprendan mis cambios de ánimo. Se generó un interés porque hay mucha gente que lo vive y no es común escucharlo en gente conocida”, reflexionó.

En este sentido, agregó, en tono de broma, para alivianar la situación: “No puedo decir que estoy bien, porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy controlada por eso, porque tengo ansiedad y ataques de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”.

Además, agregó que el estrés también la afecta: “De repente me estreso, me hincho las bolas, me quiero ir a la mierda y no ver más a nadie. Entonces estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien. Hay una que es para dormir, otra que yo le digo la pastilla para la tristeza y otras que son estabilizadores emocionales”.

La palabra de "El Polaco" sobre la salud de Karina "La Princesita"

"El Polaco", expareja de "La Princesita" y quien comparte una hija con la cantante, habló sobre la salud de su expareja. “Ayer le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, y me dijo que la veía bien. Es una persona muy fuerte y siempre sale de todas sus adversidades, cada uno tiene su vida y tiene que luchar con sus cosas”, comenzó.

Además, sostuvo que todos "somos seres humanos, tenemos altibajos y un poquito de depresión también", pero que "hay que saber acostumbrarse a que estamos creciendo”. “Le pasa a todo el mundo, yo cuando tengo un momento vacío trato de enfocarme en Dios, mis hijas y darle para adelante. Cada uno tiene sus herramientas para salir adelante y ella va a poder porque es una guerrera. Ella va a poder porque es una guerrera, una gran madre y una exitosa artista y va poder. Es mi familia. Yo la quiero mucho y ella sabe que yo estoy”, cerró.