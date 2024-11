Pese a la media sanción de Boleta Única, Frigerio debe enfrentar un engorroso escenario en el Senado

La Cámara de Diputados de Entre Ríos le dio media sanción a la Reforma Política y Electoral impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Luego de meses de debate en comisiones, el oficialismo y aliados definieron un dictamen por mayoría que no fue acompañado por el justicialismo, que presentó el suyo en minoría. No fue sin antes acusar un "tratamiento exprés" de la norma, por medio de un comunicado firmado por las máximas autoridades del peronismo provincial. La negativa del principal bloque opositor abre el interrogante en relación a una eventual aprobación definitiva, dado que Juntos por Entre Ríos es minoría en el Senado y la postura del PJ echaría por tierra las pretensiones de Frigerio de mostrar la Boleta Única lista antes de 2025, como pretende la Casa Gris.

Si bien para votar autoridades provinciales aún faltan tres años, la gestión del exministro del Interior tiene la intención de cerrar el 2024 con una victoria política que le permita recuperar la centralidad. En un año signado por la falta de recursos, el Poder Ejecutivo busca que la primera etapa de gobierno no sea recordada sólo por la falta de recursos, los tironeos con la Casa Rosada por fondos adeudados o el conflicto docente, recién resuelto sobre el cierre del ciclo lectivo. Si bien se han aprobado leyes importantes, como la reforma de la estructura ministerial, la coalición PRO-UCR quiere ponerse a tono con Santa Fe y Córdoba y mostrar un nuevo sistema para ir a las urnas. Un modelo que, consideran, ha sido exitoso y traerá solución a una serie de problemas que le endilgan a la tradicional boleta papel.

"Pocas veces hemos tratado con tanta profundidad un proyecto. Hubo comisiones dentro y fuera de Paraná, acordamos un método de trabajo con los bloques, hicimos un análisis pormenorizado y artículo por artículo. Nos reunimos en comisiones casi 10 veces, revisamos y re-redactamos algunos pasajes y socializamos todos los cambios. Todo lo contrario a un tratamiento exprés", sentenció en contacto con El Destape, Gabriela Lena, diputada radical y presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, una de las que le dio tratamiento a la Reforma.

La legisladora oficialista señaló el trabajo en territorio como un factor clave. En efecto, el proyecto fue debatido en Paraná, La Paz y Concordia, en un hecho inédito: por primera vez un plenario de comisiones se movió de la capital. A eso se le sumaron foros impulsados por la Secretaría de Asuntos Políticos y un ciclo de charlas promovidas por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a través de un acuerdo. No obstante, nada de eso parece haber sido suficiente para lograr un entendimiento con el bloque Más para Entre Ríos.

"Veníamos trabajando bien, tengo el listado de los artículos donde se hizo lugar a los apuntes que presentaron y, si uno coteja, no hay demasiadas diferencias en lo sustancial entre los dictámenes. Ciertamente no se entiende por qué no hay consenso", resaltó Lena.

De hecho, entre el proyecto firmado por el oficialismo y el rubricado por la oposición, hay pocas diferencias y no parecen ser sustanciales en el debate: algunas cuestiones de forma en el diseño de la boleta, la no creación en el escrito justicialista de la Dirección Electoral -algo que el oficialismo considera clave- y discrepancias en los plazos para llamar a elecciones desdobladas o unificadas, en el marco de la potestad que sigue manteniendo el gobernador de establecer comicios en paralelo o no con la Nación.

"Nosotros buscamos hasta lo último llegar a un acuerdo, pero no lo logramos", dijo Lena. Y finalizó: "Es una lástima, porque creemos que con esta ley le vamos a dar a la Provincia una herramienta más económica, rápida y simple para votar y elegir representantes, además de abaratar costos y brindar desde el Estado el mismo punto de partida para todos".

El peronismo acusa "tratamiento exprés"

Desde el justicialismo, el argumento para no acompañar pasa por los plazos. El principal bloque de la oposición no considera que sea un tema urgente y señala que se podría haber dado más tiempo para avanzar en la discusión de algunos ejes que consideran centrales. De hecho, en el Congreso del espacio de septiembre se tomó la determinación de formar una comisión que revise la iniciativa oficial. Luego de un encuentro llevado adelante en Paraná, se emitió un documento donde se fustigó al frigerismo. Apuntaron que el proyecto "no consiste solo en la modificación del instrumento de votación implementando la Boleta Única de Papel (BUP), como suele presentársela, basada en el afán de ‘modernizar’ nuestro sistema electoral". Aclararon luego: "También involucra numerosas modificaciones que avanzan en la regulación de los partidos políticos, la forma y al financiamiento de la campaña, las faltas electorales, o las formas de la publicidad electoral. Igualmente se modifica la legislación vigente en aspectos vinculados a los municipios, a la legislación sobre la paridad y la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso electoral, entre otros varios aspectos".

Desde el peronismo, subrayaron que "la única forma de brindarle a los entrerrianos una ley garantice la participación, transparencia y previsibilidad en los procesos electorales es trabajar artículo por artículo, proponiendo formas de resolver las incompatibilidades y de adecuar aquellos aspectos que no atienden a la realidad de la provincia". Y aseveraron: "Lógicamente ese proceso demanda tiempo y no puede realizarse en un trámite acelerado, que ni siquiera garantiza la posibilidad de escuchar a todos los sectores involucrados".

El bloque justicialista en la Cámara de Diputados se mantuvo en reserva hasta la sesión donde se dio la media sanción. Allí se opusieron a la norma, no sólo por el “apuro”, sino que además por cuestiones vinculadas a los pegados y la discrecionalidad con la que se manejarían fondos para publicidad. Hablaron la ex vicegobernadora Laura Stratta, mujer de confianza del exmandatario provincial Gustavo Bordet; Juan José Bahillo, muy cercano a Sergio Massa; y Stefanía Cora, dirigente de La Cámpora. Es decir, todas las expresiones se encolumnaron detrás de la posición de no acompañar.

No obstante, cabe aclarar, la Reforma Política, a diferencia de Juntos, nunca fue un tema saldado puertas adentro en el peronismo. Hay tribus que mantienen su postura en relación a que la boleta sábana es más representativa de una idea o programa de gobierno, mientras que otros sí impulsan la BUP como herramienta de sufragio. En efecto, en 2018, el entonces gobernador Gustavo Bordet impulsó un proyecto prácticamente igual al que se discute por estos días, basado en el esquema implementado en Santa Fe. Sin acuerdo interno, sólo se aceptó devolverle la potestad de desdoblar. Poco después, aparte, saldría la paridad de género, uno de los puntales de aquella iniciativa.

La incógnita pasa ahora por el escenario que se podría abrir en el Senado. Fuentes de la oposición le aseguraron a El Destape que se mantendrán abroquelados detrás de la negativa. La duda pasa por la posibilidad de que Juntos aplique la receta con la que logró la adhesión al RIGI: aprovechando que Juan Cosso, senador peronista por Villaguay, está recuperándose de un accidente, llamó a dos sesiones que se frustraron por falta de quórum. Gracias a ello, quedaron habilitados por el reglamento a convocar a un nuevo plenario donde se pudo sesionar y aprobar con una mayoría especial –un tercio- la iniciativa. Es la única válvula, hoy por hoy, que podría aprovechar el frigerismo para mostrar la Boleta Única aprobada antes de 2025.