Se conoció el calvario que atraviesa Karina La Princesita: "Sola"

La cantante viviría un difícil momento a nivel personal, según una panelista especializada en bailanta. Karina La Princesita está en su mejor momento profesional pero enfrentaría un vacío.

Karina La Princesita estaría en un difícil momento personal debido a algunos conflictos que ha tenido en los últimos años. Marcela Baños dio a conocer detalles sobre lo que la intérprete de hits como Corazón Mentiroso y Fuera atravesaría en su presente.

"A mi me parece que ella está pasando una transformación, un momento de su vida personal, que está tratándolo. Es súper exitosa, no puede caminar por la calle, es literal. Conozco gente que está trabajando con ella y es una número uno total", informó la conductora de Pasión de Sábado en el ciclo Socios del Espectáculo.

Baños aseguró que Karina disfruta de su éxito laboral pero tanto contacto y cariño con personas que no conoce la afectaría en su emocionalidad. “Sale de un megashow con 15 mil personas, llega a su casa y está sola. Y ahí es cuando se apaga todo y estás con vos mismo. Y empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar", agregó la conductora de televisión. Por su parte, Mariana Brey sumó: "¿Vos crees que eso puede ser una de las cosas que la afecte? También hay algo que la afectó mucho y fue el juicio de los músicos".

"Eso está solucionado y terminado. Si no me equivoco, han hecho un acuerdo", respondió Baños en alusión a la inquietud de Brey.

Karina La Princesita escribió hace algunos días un tweet que preocupó a sus seguidores y alarmó a la prensa. "Me levante de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", soltó en su red social.

Karina La Princesita, sobre su relación con Jey Mammón

"No tengo una amistad íntima con él, pero compartimos cosas en su momento. Apuntamos a ser amigos, pero luego nos distanciamos por cosas que sólo él y yo sabemos", soltó la cantante tras la cancelación a Mammón por la denuncia de Lucas Benvenuto. Y agregó: "Si fuese amiga suya, no me avergonzaría decirlo, pero opinaría lo mismo. No importa si se trata de un padre, un vecino o un amigo. Cuando hay una víctima de por medio, hay que prestarle toda la atención".