Scioli le pidió al Gobierno porteño que se atrase el inicio de las clases hasta después de Carnaval

Scioli le pidió al Gobierno porteño que se atrase el inicio de las clases.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, contó que le solicitó a su par de Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, atrasar el inicio de clases para después del feriado de Carnaval con el objetivo de beneficiar el turismo nacional.

"Ayer hablé con el secretario de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, le transmití la preocupación y se iba a ocupar, iba a hablar con el Jefe de Gobierno", indicó Scioli en diálogo con Radio La Red. El ex candidato a presidente sostuvo que postergar el inicio de clases en Ciudad no es "la contradicción educación o turismo", sino que es "integrar" y "aplicar sentido común".

Además, manifestó que postergar el inicio de clases "merece el esfuerzo" y que "armonicemos en todo el país el comienzo de las clases apenas termina Carnaval".

En la Ciudad de Buenos Aires, las clases para el nivel inicial y primario comienzan el lunes 24 de febrero, mientras que para el nivel secundario dan comienzo el miércoles 5 de marzo. Con el aplazamiento que se busca desde Nación, las clases para todos los niveles serían el primer miércoles de marzo, sin tener cortes en el medio por los feriados de Carnaval, el lunes 3 y martes 4.

Scioli echó a la subsecretaria de Turismo por irse de vacaciones sin autorización

El Secretario de Turismo. Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, echó el lunes pasado a la subsecretaria del área, Yanina Martínez, por irse de vacaciones desde una fecha que no estaba autorizada. El destino elegido por la ahora exfuncionaria fue Europa, lo que contradecía el reclamo de Javier Milei de que su Gabinete no saliera del país.

Scioli le pidió al Gobierno porteño que se atrase el inicio de las clases.

Según supo El Destape, Scioli había autorizado las vacaciones de Martínez (no el destino porque no figura en el pedido de licencia) pero las mismas habían sido solicitadas desde el lunes 30 de diciembre y no desde el viernes anterior, fecha en la que se registró su salida del país. Molesto por la situación, le pidió la renuncia.

"La había autorizado a partir de hoy, pero se fue el viernes", reconocieron desde Casa Rosada para justificar el pedido de renuncia. Ahora, Scioli se hará cargo del área y absorberá las funciones de la misma. En el entorno de Scioli, explicaron, molestó la decisión que tomó Martínez. "Tenían suficiente confianza para que le reconociera que se iba el viernes y lo ocultó", expresaron a este medio con sorpresa. A eso se le sumó lo inoportuno de su elección, ya que priorizó un destino en el exterior en lugar del país.