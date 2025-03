Paro de colectivos en AMBA: fracasó la reunión y se confirmó la medida de fuerza

La reunión de este miércoles terminó sin acuerdo, por lo que el paro de este viernes se mantiene.

No hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras de transporte en la reunión de este miércoles, y se confirmó el paro de colectivos para el viernes 28 de marzo para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, se fijó una nueva audiencia para el jueves 3 de abril.

En la reunión con el Gobierno y las cámaras empresarias, los representantes de la UTA expresaron: "Ante la postura empresaria y el empantanamiento en que se encuentra este proceso de recomposición salarial, manifestamos que ratificamos y persistimos con el reclamo ya efectuado en audiencias anteriores, y que ya -ante el avance del tiempo y la destrucción de nuestro salario, fuente de sustento de nuestras familias- nos encontramos en situación de anunciar una medida legítima de acción sindical de paro por 24 horas a efectivizarse el día 28 de marzo de 2025 a partir de las 00.00".

"Los empleadores son los responsables de acordar una recomposición salarial. Las relaciones que ellos mantengan con las autoridades públicas en pos de la obtención de composiciones y estructuras de costos, es ajena a esta entidad y por lo tanto no resultan oponibles en este proceso paritario", siguió la parte sindical ante la falta de predisposición de las cámaras. "Los empresarios por un lado reconocen la legitimidad de nuestro reclamo, pero por otro lado amparándose en un cálculo de estructura de costos nada ponen en la mesa para satisfacer nuestras necesidades salariales. Queremos dejar en claro que la medida de acción sindical es contra el sector empresario, por su negativa a realizar ofrecimiento alguno" , añadió.

Después de la reunión, la Unión Tranviarios Automotor indicó en un comunicado: "Informamos que en atención a la negativa empresaria a realizar algún ofrecimiento de incremento salarial, se ha dispuesto un paro de actividades por 24 horas para el día viernes 28 de marzo del corriente, a partir de las 0 horas. La medida de acción sindical se realiza ante la intransigencia empresaria expresada, a quienes no les interesa dejar a 9.000.000 de pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad".

Las horas previas

El Gobierno se reunió este miércoles con la UTA y las cámaras de transporte en una nueva audiencia con el objetivo de destrabar el conflicto salarial y evitar el paro de micros anunciado para el viernes 28 de marzo en el AMBA. Actualmente, un colectivero percibe un salario básico en torno a $1.200.000.

Si bien a fines de febrero de este año desde el Ejecutivo se readecuaron los subsidios que se le entregan al sector empresario -con una mejora del 17%- no se contempló ningún aumento de los sueldos de los choferes de colectivos en el AMBA. Aunque no trascendió el aumento pedido, desde UTA señalaron a este medio que "un aumento de 1% no alcanza".

En el cónclave se volvió a discutir un incremento salarial para los choferes de colectivos urbanos, ya que a fines del mes pasado el Ejecutivo readecuó los subsidios que se le otorgan a las empresas pero no actualizaron los haberes.

El cónclave y el paro

Tras el encuentro de la semana pasada, la UTA había advertido que de no llegar a un acuerdo este 26 de marzo convocarían una medida de fuerza para el próximo viernes. "Hemos asistido a la tercera audiencia sin un ofrecimiento empresario, con el argumento de la resolución 8/2025, que proyectó que los trabajadores no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio del 2025", sostuvo el gremio.

Las cámaras empresarias señalaron que, según la resolución, no está prevista ninguna previsión paritaria y pidieron que el salario se mantenga fijo hasta el mes de junio. En la antesala, el escenario de que ambos arribaran a un acuerdo era complejo. No obstante, la Secretaría de Trabajo podía dictar la conciliación obligatoria y obligar a suspender cualquier reclamo por 15 días hábiles.

El gremio liderado por Roberto Fernández confirmó que se adherirá al paro general de la CGT del 10 de abril al acusar a la Secretaría de Transporte de que no se otorguen aumentos para el sector hasta junio, por lo que ese día no habría colectivos en todo el país. “Los funcionarios de Transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y, con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, indicaron desde el gremio. La reunión será de manera virtual desde las 15.

La Secretaría de Transporte, que encabeza el cordobés Franco Mogetta, “proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio de 2025″, a través de la Resolución 8/2025, afirman los principales dirigentes de la UTA.

“Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, había transmitido la UTA, con la firma de su secretario general Roberto Fernández, el viernes pasado luego del fracaso de una nueva audiencia con Trabajo y con las cámaras empresarias, la tercera que sostuvieron sin arribar a un acuerdo.

Qué líneas adhieren al paro de colectivos el viernes 28 de marzo

Todas las líneas adheridas a la UTA pararán el viernes 28 de marzo tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno.