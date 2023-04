Ángel de Brito destruyó a Mariana Brey: "Ahora sabe lo que es"

El conductor de LAM le dedicó un filoso posteo de Twitter a su excompañera. La polémica se desató por una entrevista en la que la periodista detalló los motivos de su alejamiento del programa de América.

Ángel de Brito al parecer no tiene el mejor relación con sus excompañeras de LAM. Luego del duro enfrentamiento entre el conductor y Nancy Pazos, ahora le llegó el turno a Martiana Brey. La periodista reconoció que hace unos meses están distanciados y la figura de América TV le contestó a través de Twitter.

Brey y de Brito trabajaron muchos años juntos, pero la amistad se desgastó el año pasado, cuando la panelista decidió permanecer en El Trece y sumarse a Socios del Espectáculo. Aunque pare ese entonces, la relación ya no era la misma, según lo contó ella misma en La Tarde del Nueve.

¿Qué pasó entre Ángel de Brito y Mariana Brey?

Durante la entrevista, la invitaron a participar un juego en el que debía a elegir entre las dos personas que aparecían en pantalla. Cuando llegó el turno del conductor, Brey comenzó a hablar sobre su relación: "Con Ángel tengo un nivel de confianza increíble. Ahora que no laburamos juntos capaz que no hablamos durante dos o tres meses". Y agregó: "Es más, cuando recién me fui de LAM y me quedé en el canal no hablábamos mucho. Estaba tensa la cosa. Después se aflojó, pero bueno, es parte de las relaciones".

De inmediato, los conductores del ciclo le preguntaron si existieron algunos enojos por parte del periodista por su decisión de seguir su vida laboral en otro trabajo. "No sé si se enojó. No me manifestó eso para nada. Al contrario, fue generoso y respetó mi necesidad de tener una vida ordenada". respondió.

A continuación, explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión: "Yo no puedo trabajar de noche, tengo chicos chiquitos y nunca hubiese podido hacerlo aunque lo hubiera querido incluso si no hubiera tenido otra opción de laburo. Era todo un planteo de la estructura de la familia, llevar a los chicos al colegio. Me iba a ir de mi casa cuando mis hijos necesitaban irse a dormir. Toda una estructura que tenía que cambiar", concluyó Brey, que además de su trabajo en Socios, acompaña a Jorge Rial en Argenzuela.

Los dichos de Brey sorprendieron a de Brito y el conductor de LAM no dudó en contestare a través de su cuenta de Twitter: "Jamás hubo tensión, ahora sabe lo que es la tensión... ¿Qué dice?", escribió, entre risas. La publicación no tardó el volverse viral y los seguidores del periodista no tuvieron compasión con la exangelita.