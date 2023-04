El ataque machista de Ángel de Brito a Nancy Pazos: "Te la das de feminista y seguís colgada de Diego Santilli"

Ángel de Brito le declaró la guerra a Nancy Pazos y soltó una misógina frase contra la ex "angelita".

Ángel de Brito y Nancy Pazos volvieron a cruzarse a través de las redes sociales, tras los dichos del conductor de LAM (América TV) sobre la época en la que trabajaron juntos en su programa.

Todo comenzó cuando De Brito dijo que "rajó" a la panelista porque era mala compañera y generaba muchos conflictos con el resto de las "angelitas". Pazos no se tomó a bien sus declaraciones y no tardó en responderle a través de su cuenta de Twitter. Desde entonces, se generó un cruce a través de la plataforma que parecería no tener fin.

Resulta que la panelista citó un tweet de una usuaria que la defendió y criticó a Ángel por sus dichos. "Yo soy empleadora y jamás diría 'te rajé'. ¡Es de machirulo y mala persona!", opinó la internauta. "Lo más patético del 'te rajé' de @AngeldebritoOk es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y 'me rajó' el mismo día que a @analiafranchin porque ambas molestábamos a su alter ego femenina @yanilatorre. Él envidia las mujeres fuertes", le respondió Nancy.

De Brito no se quedó callado y le respondió: "El 'te rajé' es porque MENTÍS diciendo que te fuiste. @analiafranchin es amiga y fuimos con @yaninalatorre a su último cumple. No te vimos. NADIE TE BANCA por pésima compañera". Luego, la tildó de falsa feminista y la acusó de utilizar a Diego Santilli para su propio beneficio.

"Te la das de feminista y seguís colgada de @diegosantilli para todo. EMPODERATE de una vez y deja de vivir de la política. Venías a mi programa a tratar de extorsionador a @rialjorge, te metió un juicio y tuviste que disculparte en #LAM, 'hagámoslo rápido y no me preguntes así pasa inadvertido'. Ahora, vas a chuparles las medias. ESO SOS!", apuntó el conductor.

Y agregó que "Santilli salió corriendo, ella no paraba de difamarlo en cámara y mucho peor fuera de cámara contando intimidades sexuales del padre de sus hijos". Además, le recordó el problema que tuvo con Analía Franchín: "A @analiafranchin, ya que la cita, la odió cuando le pregunto a @NANCYPAZOS en #LAM si había andado con Menem. Monto un escándalo pidió que la producción interviniera. Y ahora se hace la amiga. Jajajajajaja".

La defensa de Nancy Pazos, en plena pelea por Twitter con Ángel de Brito

Pazos no negó las declaraciones de De Brito y, en su lugar, le respondió con absoluta tranquilidad y lo acusó de ser una persona envidiosa: "Te estás poniendo nervioso. Estás empezando a escupir para arriba. El que tiene que cuidar a sus sponsors políticos sos vos que van a llamar rápido a Mandarina para calmarte, Angelito. No se te nota (que no envidiás). El resto decí lo que quieras".

Además, aprovechó para aconsejarle que empiece terapia: "No valoro tu opinión y menos sobre mi persona. Sí me permito darte un consejo: trabajá mejor tu autoestima. Los problemas de altura (entre otros) no tienen solución más que en terapia".