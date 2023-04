Ángel de Brito confesó con qué angelita no volvería a trabajar en LAM: "Se portó mal con todos"

Ángel de Brito reveló cuál fue su peor experiencia con una panelista que pasó por LAM (El Trece).

Ángel de Brito, conductor de LAM (El Trece), reveló con cuál de todas las panelistas que pasaron por su programa no volvería a trabajar nunca más, tras la pésima experiencia que vivió junto al resto de las "angelitas".

De Brito estuvo como invitado en el nuevo programa conducido por Pamela David, Desayuno Americano (América TV), y le confesó durante su visita todas las internas existentes dentro de LAM. Pamela lo interrogó a través de un juego de preguntas y respuestas y al conductor no le quedó más opción que sincerarse.

"¿A qué angelita no volverías a convocar?", le preguntó la conductora. Después de varios segundos meditándolo, Ángel respondió que pasaron más de cien panelistas por su ciclo, pero que solamente se niega a volver a trabajar con una: "No tengo dos, solo sería Nancy Pazos", lanzó.

"¿Por qué?", le preguntó Pamela. "Siempre digo lo mismo. Ella fue mala compañera con todos", aseguró De Brito. "No es un tema profesional entonces, sino personal, de compañerismo", acotó Pamela, a lo que el conductor amplió que no tendría problema en volver a trabajar con Pazos como profesional, ya que "es funcional, buena mediática y una experiodista interesante", pero que a nivel personal tuvieron muchos conflictos. "Se portó mal con todos. Y mirá que hay gente que vino y se portó mal, eh. Tuve a Graciela Alfano, tuvo de todo...", concluyó.

Ángel de Brito hizo un duro descargo contra Viviana Canosa

De Brito y Viviana Canosa mantuvieron una larga amistad durante años, pero después de varios roces, se generó una fuerte enemistad. Durante esta entrevista, el conductor de LAM reveló qué piensa sobre la periodista a nivel profesional, tras los dichos que Canosa emitió junto a Laura Di Marco sobre Florencia Kirchner.

"Ella siempre camina por la cornisa al borde de caerse... le gusta meterse con todos, pero no le gusta que se lo hagan a ella, no se la banca. No comparto lo que dice, pero insisto: Canosa no se banca la vuelta", sentenció Ángel. Meses atrás, De Brito había contado por qué decidió terminar para siempre su vínculo con su colega.

"Trabajé impecablemente durante 10 años con ella, hasta que un día decidió echarme. Se hizo la desentendida, me dijo que iba a tratar de ver qué pasaba y nunca más me llamó. Luego estuvimos peleados un tiempo, hicimos el Soñando por Bailar en los estudios de El Trece sin hablarnos", recordó el conductor.