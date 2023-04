Angel de Brito enfrentó a Nancy Pazos y contó el verdadero motivo por el que la echó: "Loca"

Los periodistas protagonizaron un tenso momento en redes sociales y se dijeron de todo.

Luego de haber trabajado durante varios años en conjunto, Ángel de Brito y Nancy Pazos finalizaron su vínculo laboral de forma abrupta y con mucha tensión en el medio. Tras un tiempo de mantener las distancias, la situación entre ambos explotó y terminó saliendo a la luz por qué la panelista fue desvinculada de LAM.

El tenso ida y vuelta se dio a través de Twitter, red social en la que De Brito compartió una noticia relacionada a Pazos, en donde ella opinaba sobre Viviana Canosa y la trataba de "despechada" porque se "imaginaba primera dama". A penas vio esto, la actual panelista de A la Barbarossa salió al cruce, contundente.

"No entrecomilles algo que yo no dije Angelito si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario", empezó por escribir Pazos. Luego, concluyó: "¿Tanto me extrañas? ¿O te doy rating?". Ante esta respuesta, el conductor de LAM no tardó en replicar contundente.

En un principio, De Brito se refirió a la ironía de Pazos y le contestó: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser primera dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. No das rating, deja de fabular, loca". Sin embargo, luego decidió exponer los motivos por los que Pazos fue desvinculada de LAM luego de trabajar como panelista en el ciclo.

"Además, te raje por pésima compañera. No dejaste nada", lanzó De Brito. A esto se sumó Yanina Latorre, quien contestó que Pazos "nunca lo iba a admitir". Y aunque si bien la situación continuó en Twitter con varios idas y vueltas, concluyó con varias discusiones entre internautas que se ponían de un lado u otro de la pelea.

Se desató una terrible interna entre dos figuras de Telefe: "Lo detesto"

En las últimas horas se conoció una dura interna entre dos figuras de A la Barbarossa, uno de los programas más vistos en la pantalla de Telefe. "Quedé dolida", reconoció una de las importantes personalidades sobre el fuerte enfrentamiento que mantiene con su compañero, aunque este lo niegue.

Nancy Pazos le brindó una extensa entrevista a Infobae y sorprendió al revelar que está enemistada con Robertito Funes Ugarte. Durante la charla, la periodista explicó el por qué de su enojo con su colega: "Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí".

"Hoy, lo detesto", agregó picantísima. En ese sentido, también contó que Robertito quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano, pero que ella no la pudo "caretear". En Intrusos replicaron los dichos de Pazos y revelaron el motivo de su ausencia en A la Barbarossa, que tuvo a Funes Ugarte en la conducción: "Hoy cuando se enteró que conducía Robertito, dijo yo no voy. Me dicen que se pidió hoy, jueves y viernes por mudanza".

Cuando un cronista de Intrusos le preguntó por el faltazo de Nancy Pazos, el conductor aseguró que por su parte estaba "todo bien". Entonces, comenzó un ida y vuelta entre Pazos y Robertito, a través de distintos integrantes del ciclo que conduce Flor de la V por América TV.