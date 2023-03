Nancy Pazos explotó contra Yanina Latorre por banalizar la dictadura: "Tilinga"

La periodista apuntó con todo contra la panelista por unas declaraciones en contra de que el 24 de marzo sea feriado. Nancy Pazos volvió a arremeter contra Yanina Latorre después de sus históricas peleas cuando eran compañeras de trabajo.

Nancy Pazos reaccionó antes unas declaraciones de Yanina Latorre en relación al feriado del 24 de marzo y fulminó a la panelista de televisión por la banalización a la dictadura cívico militar de 1976. La periodista analizó el discurso de su excompañera de trabajo y la tildó de tilinga.

"El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado. Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?", enunció la madre de Lola y Diego Latorre en una de sus historias de Instagram, con un tono que intentaba causa gracia en sus seguidores.

Las redes sociales se llenaron de críticas a la panelista de LAM por la gravedad de sus dichos y Pazos aprovechó para recalcar la importancia de tener memoria histórica en relación a ese genocidio orquestado por las fuerzas militares. "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga", enunció la periodista.

Latorre apeló al básico y trillado recurso de la polarización partidaria para responderle a Nancy Pazos y, a pesar de que la periodista nunca evidenció su adherencia al kirchnerismo, la vinculó a ese movimiento, al que aludió con términos despectivos: "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿TU SUELDO? Jajajajajaja".

Fuerte declaración de Ángel de Brito sobre Nancy Pazos

El periodista se encontraba en medio de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, cuando le consultaron si le gustaba Pazos como panelista de TV. "No, por eso la saqué", respondió sin tapujos en alusión alpaso de Nancy por LAM.