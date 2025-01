¿Cuál es la mejor estrategia para ganar siempre en el tateti?

Cómo ganar fácil y rápido en el tatetí.

Las vacaciones de verano son momentos ideales para disfrutar de juegos de mesa en familia mientras se comparte un momento en la playa o en la montaña. Uno de los clásicos es el tatetí porque permite desarrollar estrategias y afrontar varias partidas con una gran facilidad. Tres consejos permiten asegurar la victoria, o al menos el empate.

En cuestión de segundos, las partidas del tatetí pueden resolverse y esto lo transforma en un juego muy atractivo, ya que es fácil de llevar a cabo en cualquier lugar. No siempre es necesario contar con papel y lápiz para jugarlo, porque el tablero se podría confeccionarse tanto en la arena como también en la tierra. Solo requiere un elemento punzante para trazar las líneas.

"Lanzaron este juego en modo electrónico y es un vicio hermoso", manifestaron desde Tendencias en Argentina, como figura su usuario de X (ex Twitter). En el video se puede apreciar un pequeño dispositivo táctil que permite desarrollar partidas de manera casi infinita, debido a que estas se resetean de manera automática ante un empate y victoria.

Cómo ganar en el tatetí

Hay varias estrategias para imponerse en el tatetí o evitar que se conozca la derrota en el final de la ronda. Muchas de ellas dependen de quién haga el primer movimiento, debido a que este es considerado fundamental. Aunque algunas recomendaciones señalan que es mejor que el otro se encargue de arrancar con el juego.

Colocar una X en una esquina, y de esta manera se generará un efecto en el adversario que probablemente exponga un error. Si el adversario coloca una figura en el centro, se debe hacer una marca en la esquina opuesta y esto podría generar que nos respondan con un movimiento similar que nos termine dando la victoria. Otra manera de asegurar la victoria es cuando el oponente comienza con una marca en cualquier casillero que no sea el centro. Solo es necesario marcar de forma opuesta y vertical para conseguir el triunfo.

Cambio radical en las reglas del Uno: qué pasa con los +2 y +4

Otro de los juegos más populares al momento de pasar un rato con amigos, familiares y parejas es el UNO, debido a que la combinación de cartas puede dar pie a partidas extensas donde todos compiten para coronarse como el mejor. Aunque pareciera que en la Argentina se estaba jugando de manera equivocada tras conocerse una aclaración sobre los naipes +2 y +4.

Aquellas cartas que le señalan al adversario que deben levantar nuevas para agrandar su mano son un verdadero dolor de cabeza, pero desde UNO advirtieron que están siendo utilizadas de manera incorrecta. "Si alguien coloca una carta +4, debes robar 4 y se salta tu turno. No puedes colocar un +2 para que la siguiente persona robe 6. Sabemos que lo has intentado", expresaron en la cuenta oficial del juego en redes sociales.

Esto provocó que muchas personas comenten que no es la verdadera forma de jugar y dio pie a un intercambio bastante particular. "Ustedes no hacen las reglas", expresó un hombre en los comentarios. "Nuestro nombre está en las reglas del juego", respondieron desde la empresa. Sin embargo, la decisión queda en manos de los participantes de seguir las reglas o hacerles retoques.